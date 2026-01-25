अहिल्यानगर

महाराष्ट्र हादरला! राहुरीत पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीला संपवलं, असा रचला हत्येचा कट, धक्कादायक कारण समाेर..

राहुरी: कणगर येथे शुक्रवारी (ता.२३) रात्री वन खात्याच्या हद्दीत आढळलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले. पोलिसांनी रात्रीतून तपासाची चक्रे फिरविली. मृताच्या पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने अनैतिक संबंधात अडसर ठरत असलेल्या पतीचा गळा दाबून खून केल्याचे उघडकीस आले आहे. दोन्ही आरोपींना राहुरी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

