Shevgaon politics: 'शेवगावात युती-आघाडीकडे लक्ष'; लढती महायुतीतील भाजप-राष्ट्रवादीतच होण्याची चिन्हे

सचिन सातपुते शेवगाव : तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गटांचे व आठ पंचायत समिती गणांचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर त्यानुसार इच्छुक मातब्बर उमेदवारांनी चाचपणी सुरू केली आहे. पक्षीय पातळीवर तालुक्यात भाजप व राष्ट्रवादी यांच्यातच खरी लढत होणार असली, तरी वैयक्तिक पातळीवर त्या राजकीय संघर्षास घुले विरुद्ध राजळे, अशीच किनार असणार आहे. मात्र, राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुतीतील हे दोन्ही घटक पक्ष असल्याने राज्यस्तरावरील युती-आघाडीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे..तालुक्यातील जिल्हा परिषद गटावर व पंचायत समिती गणावर नेहमीच स्व. मारुतराव घुले व त्यानंतर माजी आमदार नरेंद्र घुले व माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांचे वर्चस्व राहिले. गेल्या वेळी राजश्री घुले, रामभाऊ साळवे, यांच्या रूपाने या दहिगावने, भातकुडगाव, बोधेगाव या तीन गटांवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते, तर लाडजळगाव गटावर हर्षदा शिवाजी काकडे यांना जनतेने संधी दिली. राजश्री घुले यांच्यामुळे तालुक्याला जिल्हा परिषदेचे सुरुवातीची अडीच वर्षे उपाध्यक्षपद व नंतरची अडीच वर्षे अध्यक्षपद मिळविण्यात यश मिळाले. .त्यामुळे तालुक्यातील अनेक विकासकामांना चालना मिळाली, तर पंचायत समितीच्या दहिगावने, एरंडगाव, मुंगी, बोधेगाव, भातकुडगाव, अमरापूर, लाडजळगाव, आखेगाव या आठ पंचायत समिती गणांचे अनुक्रमे क्षितिज घुले, मंगेश थोरात, नूतन भोंगळे, शिवाजी नेमाणे, मीरा लांडे, मनीषा कोळगे, अनिता क्षीरसागर, कृष्णा पायघन यांनी प्रतिनिधित्व केले. त्यात डॉ. क्षितिज घुले यांना पाच वर्षे सभापतिपदाची संधी मिळाली, तर शिवाजी नेमाणे व नूतन भोंगळे यांना अनुक्रमे अडीच वर्षे उपसभापतिपदाची संधी मिळाली..आता पुन्हा निवडणुकीचे बिगूल वाजले आहे. मात्र, पदाधिकाऱ्यांचा पाच वर्षांचा व त्यानंतरच्या प्रशासकाचा तीन वर्षांचा काळ उलटताना अनेक राजकीय घडामोडी होऊन पक्षीय पातळीवर तडजोडी झाल्या आहेत. आमदार मोनिका राजळे तिसऱ्यांदा विधानसभेत गेल्यानंतर आठ वर्षांपूर्वी असलेले तालुक्यातील भाजपचे प्राबल्य आता बऱ्याच अंशी वाढले आहे, तर राष्ट्रवादीचे विभाजन होऊन माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला..राज्यातील सत्तेत हे दोन्ही पक्ष सहभागी असले, तरी तालुक्यातील दुसऱ्या फळीत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संजीवनी देण्यासाठी घुले आणि राजळे यांना या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकमेकांच्या समोर यावे लागणार आहे, तरीही राज्याच्या निर्णयावर येथील चित्र अवलंबून राहील. भाकप, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार, शिवसेना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष), वंचित बहुजन आघाडी यांची देखील चाचपणी सुरू आहे. मात्र, आरक्षणामुळे अनेकांच्या इच्छांवर विरजण पडले आहे, तर सभापतिपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असल्याने अनेकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या..'जनशक्ती'सर्व जागा लढणार?तालुक्यातील इतर प्रमुख सत्ताकेंद्रात आघाडीवर असलेल्या हर्षदा काकडे यांनी वेगवेगळ्या गटांतून सलग तिसऱ्यांदा जिल्हा परिषदेवर जाण्याची किमया साधली. यावेळी जनशक्ती विकास आघाडीच्या माध्यमातून ॲड. शिवाजीराव काकडे सर्व जागांवर लढण्याच्या तयारीत आहेत.