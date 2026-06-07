Ahmednagar Crime: १० दिवस पोलिसांना चकवा, अखेर शेतातील झोपडीतून अटक; कारमधून सोनोग्राफी मशीन जप्त, अहिल्यानगर-नाशिक हादरवणाऱ्या भ्रूणहत्या प्रकरणात नवा खुलासा

श्रीरामपूर: अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्याला हादरवून सोडणाऱ्या पिंपरी निर्मळ (ता. राहाता) येथील बेकायदा गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्या प्रकरणाची पाळेमुळे अधिक खोलवर गेली आहेत. पोलिसांना चकवा देऊन गेल्या १०-१२ दिवसांपासून पसार असलेल्या जालिंदर रामदास बोरुडे (वय ४०, रा. घोगरगाव, ता. श्रीगोंदे) या मेडिकल चालकाला पोलिसांनी शिताफीने हातवळण (ता. नगर तालुका) शिवारातून ताब्यात घेतले. त्याच्या महागड्या कारमधून पोलिसांनी पाचवे बेकायदा सोनोग्राफी मशिन जप्त केले आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.पुण्यातून अटक केलेला मेडिकल साहित्याचा होलसेल विक्रेता नरेंद्र ठाकरे याच्या चौकशीतून श्रीगोंद्यातील मेडिकल चालक जालिंदर बोरुडे याचे नाव समोर आले होते. पोलिस कारवाईची कुणकुण लागताच तो फरार झाला होता. तो हातवळण गावच्या शिवारात स्वतःच्या शेतातील एका झोपडीवजा घरात लपून बसल्याची गोपनीय माहिती अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांना मिळाली..त्यांनी तातडीने श्रीगोंदे पोलिस व श्रीरामपूर पथकाला सूचना दिल्या. पोलिसांनी वेढा टाकून बोरुडेला जेरबंद केले. त्याच्या कारमध्ये लपवून ठेवलेले विनापरवाना सोनोग्राफी मशिन आणि चारचाकी वाहन पोलिसांनी जप्त केले आहे..या गुन्ह्याचा शास्त्रोक्त तपास सुरू असताना पोलिसांनी नुकतीच निफाड (जि. नाशिक) येथून डॉ. कुणाल वल्टे आणि त्याचा साथीदार सागर उन्हाळ या दोघांना अटक केली होती. डॉ. वल्टे हा या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार डॉ. राहुल भणगे याचा कॉलेजमधील वर्गमित्र आहे. पुण्याच्या डॉक्टरांकडून मशिन्स खरेदी करून राज्याच्या विविध भागात पुरवल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. .आतापर्यंत ६ डॉक्टर, ३ मेडिकल चालक आणि १ मुख्य पुरवठादार पोलिसांच्या गळाला लागला आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. सुदर्शन, अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल भारती, शिरीष वमणे, पोलिस निरीक्षक किरण शिंदे व सहायक पोलिस निरीक्षक युवराज आठरे यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली. आरोपीला पकडण्यासाठी श्रीगोंदे पोलिस ठाण्याचे हवालदार महादेव कोहक व संदीप राऊत यांनी विशेष मेहनत घेतली..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.आतापर्यंतचा जप्त मुद्देमाल आणि कारवाईचा आलेखएकूण अटक आरोपी : १९ (सहा डॉक्टर, तीन मेडिकल चालक, चार एजंट, सहा महिलांचे नातेवाईक)जप्त मशिन्स : पाच (अहिल्यानगर, मावळ, नाशिक व श्रीगोंदे येथून जप्त)जप्त वाहने : चार चारचाकी वाहने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.