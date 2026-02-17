Sangamner News: संगमनेरमध्ये १४ कत्तलखाने जमीनदोस्त; सहा तासांची कारवाई, शहरात शंभर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त!

संगमनेर : शहरातील विविध भागांत सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर सोमवारी (ता. १६) सकाळी १० ते दुपारी ४ या सहा तासांच्या कालावधीत धडक कारवाई करण्यात आली. सुमारे शंभर पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कडेकोट बंदोबस्तात दोन जेसीबी आणि चार ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने एकूण १४ कत्तलखाने उदध्वस्त करण्यात आले. विशेष म्हणजे केवळ पत्र्याच्या शेड्सच नव्हे, तर संबंधित बांधकामांचे पाया (फाउंडेशन) देखील जेसीबीने खोदून पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आले..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.शहरातील जमजम कॉलनी, भारतनगर, मदिनानगर आदी भागांत ही कारवाई राबविण्यात आली. यावेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे, पोलिस निरीक्षक समीर बारवकर यांच्यासह जवळपास शंभर पोलिस कर्मचारी उपस्थित होते, तसेच नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी दयानंद गोरे, दहा अधिकारी-कर्मचारी आणि सुमारे चाळीस मजूर यांचा फौजफाटा कारवाईत सहभागी झाला होता. यापूर्वी स्थानिक गुन्हे शाखा, अहिल्यानगर व शहर पोलिसांकडून कारवाया करण्यात आल्या होत्या. मात्र, तरीही कत्तलखाने पुन्हा सुरू होत असल्याचे आढळून आले होते..काही ठिकाणी गोमांसाची छुप्या पद्धतीने वाहतूक करण्यासाठी आलिशान वाहनांचा वापर केल्याची माहितीही समोर आली आहे. आतापर्यंत हजारो टन गोमांस व जिवंत जनावरे जप्त करण्यात आली असली, तरी बेकायदेशीर कत्तलखाने सुरूच राहिल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत ही व्यापक कारवाई केली. यापूर्वीही नगरपालिकेने पोलिस बंदोबस्तात कत्तलखाने उदध्वस्त केले होते. मात्र, ते पुन्हा सुरू कसे होतात, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात होता. दरम्यान, आज झालेल्या कारवाईमुळे बेकायदेशीर कत्तल व्यवसायाला आळा बसेल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे..सोमवारपासून शहरातील बेकायदेशीर कत्तलखाने उदध्वस्त करण्यात यावेत, अशा कडक सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यानुसार जेसीबीच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात आली. यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत हे कत्तलखाने पुन्हा सुरू होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.- अमोल खताळ, आमदार.सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...शहरातील बेकायदेशीर कत्तलखाने उदध्वस्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, आमदार महेश लांडगे, आमदार अमोल खताळ, आमदार संग्राम जगताप, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांचे विशेष सहकार्य लाभले. आता पुन्हा असे कत्तलखाने उभे राहू नयेत, यासाठी नगरपालिका व प्रशासनाने सातत्याने दक्ष राहणे गरजेचे आहे.- शिवशंकर स्वामी, मानद पशुकल्याण अधिकारी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.