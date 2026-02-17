अहिल्यानगर

Sangamner News: संगमनेरमध्ये १४ कत्तलखाने जमीनदोस्त; सहा तासांची कारवाई, शहरात शंभर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त!

सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर : शहरातील विविध भागांत सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर सोमवारी (ता. १६) सकाळी १० ते दुपारी ४ या सहा तासांच्या कालावधीत धडक कारवाई करण्यात आली. सुमारे शंभर पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कडेकोट बंदोबस्तात दोन जेसीबी आणि चार ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने एकूण १४ कत्तलखाने उदध्वस्त करण्यात आले. विशेष म्हणजे केवळ पत्र्याच्या शेड्सच नव्हे, तर संबंधित बांधकामांचे पाया (फाउंडेशन) देखील जेसीबीने खोदून पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आले.

