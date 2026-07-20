Jal Jeevan Mission: जलजीवन मिशनमध्ये मोठा गौप्यस्फोट! 'पाईप न टाकताच बिले'; पालकमंत्री विखे पाटलांचे चौकशीचे आदेश

संगमनेर : जलजीवन मिशन योजनेच्या कामांवर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. ज्या गावांमधून तक्रारी आल्या आहेत, त्या ठिकाणी विभागाचे अधिकारी, ग्रामस्थ आणि स्वतंत्र यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांकडून कामांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्यात येईल. जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत अनेक गावांमध्ये पाईप न टाकताच बिले काढल्याची बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (ता. १९) मालपाणी लॉन्स येथे संगमनेर तालुक्यातील विविध समस्यांबाबत टंचाई आढावा बैठक पार पडली. यावेळी आमदार अमोल खताळ, प्रांताधिकारी अरुण उंडे, तहसीलदार धीरज मांजरे, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप वट्टमवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे श्रीनिवास वर्पे, जलसंपदा विभागाचे प्रदीप हापसे व अमोल कवडे, जलसंधारण विभागाचे अभियंता गायसमुद्रे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कपिल पवार आदी उपस्थित होते..विखे पाटील म्हणाले, "पुराव्यांसह लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्यास कोणालाही पाठीशी न घालता जादा दराने खत विक्री करणाऱ्या दुकानांवर तातडीने कारवाई करा. साकूर उपसा सिंचन योजना आणि भोजापूर चारीच्या कामासाठी निधीच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देण्यात येणार आहे. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे तालुक्यातील शेतकरी पीकविमा योजनेपासून वंचित राहिले. त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी गोसावी यांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी," असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच, कोणालाही पाठीशी न घालता जादा दराने खत विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या..आमदार अमोल खताळ म्हणाले, "पूर्वीच्या तुलनेत आता ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकासकामांना अधिक गती मिळाली आहे. ज्या गावांमध्ये पाण्याची टंचाई आहे, त्या ठिकाणी टँकर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाला सातत्याने सूचना दिल्या जात आहेत.".Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.भोजापूर प्रकल्पाचा नदीजोड प्रकल्पात समावेशजलसंपदा विभागामार्फत पाण्याचे प्रभावी नियोजन करण्यात आल्यामुळे निळवंडे आणि प्रवरा लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना यंदा पाण्याची समस्या जाणवली नाही. निळवंडे धरणातून आठ आवर्तने सोडून २४० बंधारे भरून देण्यात आले आहेत. साकूर परिसरातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून, या योजनेसाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. तसेच, भोजापूर प्रकल्पाचा वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पात समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.