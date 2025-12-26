टाकळी ढोकेश्वर: पठारवाडी (ता. पारनेर) येथील शिवारात असलेल्या गावठी दारूची भट्टी ग्रामीणचे पोलिस उपाधीक्षक शिरीष वमने या पथकाने केलेल्या कारवाईत १८ लाख ६६ हजार ५०० किमतीचा मुद्देमाल नष्ट करण्यात आला आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.उपविभागीय पोलिस अधिकारी शिरीष वमने यांना मिळालेल्या गुप्त बातमीवरून त्यांच्याकडील पोलिस पथकाकडून पारनेर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या निघोज, पठारवाडी शिवारातील कुकडी कॅनॉल लगत असणारे अवैध गावठी दारुची भट्टी उद्ध्वस्त करण्यात आलेली आहे. १४ हजाराची एकूण १४० लिटर तयार गावठी दारू, कच्चे रसायन व साहित्य असा १८. ६६ लाखांचा मुद्देमालाचा नष्ट करण्यात आला. .या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल प्रकाश बाबड यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आदिनाथ मच्छिंद्र पठारे (रा. पठारवाडी, निघोज, ता. पारनेर) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक नितीन खंडागळे हे करीत आहेत. सदरची कारवाई पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अपर पोलिस अधीक्षक वैभव कलुबर्म यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलिस अधिकारी, शिरीष वमने पोलिस निरीक्षक संतोष खेडकर यांच्या पथकाने कारवाई केली..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....अवैध व्यवसायांना आळा घालापोलिस उपअधीक्षक शिरिष ओमने यांनी निघोजमध्ये धडक कारवाई करत अवैध दारू साठे उध्वस्त केले. विशेष म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असणारा अवैध दारुसाठा याआधीच पारनेर पोलिसांना लक्षात आला नाही, हे विशेष. तालुक्यात अवैध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. त्यांना आळा घालणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.