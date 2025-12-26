अहिल्यानगर

Parner Crime: माेठी कारवाई! पारनेर तालुक्यातून १८ लाखांची गावठी दारु नष्‍ट; पोलिस उपअधीक्षक शिरीश वामने धडक कारवाई..

Parner police Raid illegal liquor Business latest news: पारनेरमध्ये पोलिसांची धडक कारवाई; १८ लाखांची गावठी दारू नष्ट
Deputy SP Shirish Vamne crackdown on liquor racket

Deputy SP Shirish Vamne crackdown on liquor racket

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

टाकळी ढोकेश्वर: पठारवाडी (ता. पारनेर) येथील शिवारात असलेल्या गावठी दारूची भट्टी ग्रामीणचे पोलिस उपाधीक्षक शिरीष वमने या पथकाने केलेल्या कारवाईत १८ लाख ६६ हजार ५०० किमतीचा मुद्देमाल नष्‍ट करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
police
crime
Police Raid
parner
Action
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com