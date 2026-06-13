Sex Determination Racket: गर्भलिंग निदान रॅकेटचा मोठा पर्दाफाश! पुण्यातून सहावे सोनोग्राफी मशीन जप्त; डॉक्टर, एजंट आणि गर्भपात केंद्रे पोलिसांच्या रडारवर

श्रीरामपूर : पिंपरी निर्मळ येथील बेकायदा गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्या प्रकरणाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. या आंतरजिल्हा रॅकेटचा अतिशय बारकाईने तपास करत असताना पोलिसांनी पुण्यातून अटक केलेल्या वाघोली येथील डॉ. अतुल जाधव याच्याकडून बेकायदा गर्भलिंग निदानासाठी वापरण्यात येणारे सहावे अत्याधुनिक सोनोग्राफी मशीन जप्त केले..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .डॉक्टर, मेडिकलचालक आणि एजंट यांच्या अटकेनंतर आता पोलिसांनी आपला मोर्चा बेकायदेशीर गर्भपात करणाऱ्या संशयितांकडे वळवला आहे. या कारवाईमुळे रॅकेटमधील सहभागींचे धाबे दणाणले आहेत. वाघोली (पुणे) येथून अटक करण्यात आलेला डॉ. जाधव हा स्वतः मशीनचा वापर करून बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान चाचण्या करत असल्याचे तपासात उघड झाले. न्यायालयाने त्याला सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावल्यानंतर पोलिसांनी त्याची कसून चौकशी केली. .या चौकशी दरम्यान त्याने प्रतिबंधित मशीन यापूर्वी अटक केलेला मेडिकल साहित्याचा पुरवठादार नरेंद्र ठाकरे याच्याकडून खरेदी केल्याची कबुली दिली. त्यानुसार लोणी पोलिस आणि अपर पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या पथकाने डॉ. जाधवला सोबत घेऊन पुण्याच्या वाघोली परिसरातील त्याच्या केंद्रावर छापा टाकला. या छाप्यात बेकायदेशीर चाचण्यांसाठी वापरले जाणारे विनानोंदणीकृत सोनोग्राफी मशीन जप्त करण्यात आले. या मशिनच्या साहाय्याने वाघोली आणि पुणे परिसरात बेकायदा गर्भलिंग निदान चाचण्या सुरू असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले..या रॅकेटचा तांत्रिक आणि शास्त्रोक्त तपास करताना विविध तालुक्यांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये एजंटांचे मोठे जाळे सक्रिय असल्याचे समोर आले. पोलिसांनी आतापर्यंत सहा सोनोग्राफी मशीन जप्त करून लिंगनिदान करणाऱ्यांची साखळी बऱ्यापैकी मोडीत काढली..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...डॉक्टर, एजंट रडारवरतपासाचा संपूर्ण भर या चाचण्यांनंतर बेकायदेशीर गर्भपात करणारे संशयित डॉक्टर, दवाखाने आणि त्यांना गर्भवती महिला पुरवणारे एजंटांकडे वळविण्यात आला आहे. कर्जतधून अटक एजंट राम पवार याच्याकडे मिळालेल्या गर्भपाताच्या गोळ्यांच्या साठ्यावरून पोलिसांनी या दिशेने वेगाने पावले टाकण्यास सुरवात केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.