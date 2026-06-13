अहिल्यानगर

Sex Determination Racket: गर्भलिंग निदान रॅकेटचा मोठा पर्दाफाश! पुण्यातून सहावे सोनोग्राफी मशीन जप्त; डॉक्टर, एजंट आणि गर्भपात केंद्रे पोलिसांच्या रडारवर

Illegal gender testing and female foeticide case in Maharashtra: आंतरजिल्हा गर्भलिंग निदान रॅकेटचा तपास अधिक गडद; वाघोलीतील डॉ. जाधवकडून सहावे अवैध सोनोग्राफी मशीन जप्त, पुणे परिसरातील बेकायदेशीर चाचण्यांचा मोठा मागोवा
Police Tighten Noose Around Gender Testing Racket; More Arrests Likely After Fresh Seizure

Police Tighten Noose Around Gender Testing Racket; More Arrests Likely After Fresh Seizure

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीरामपूर : पिंपरी निर्मळ येथील बेकायदा गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्या प्रकरणाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. या आंतरजिल्हा रॅकेटचा अतिशय बारकाईने तपास करत असताना पोलिसांनी पुण्यातून अटक केलेल्या वाघोली येथील डॉ. अतुल जाधव याच्याकडून बेकायदा गर्भलिंग निदानासाठी वापरण्यात येणारे सहावे अत्याधुनिक सोनोग्राफी मशीन जप्त केले.

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