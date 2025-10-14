Srirampur Reservation: श्रीरामपुरात आरक्षण सोडतीत उलथापालथ; प्रस्थापित नेतृत्वास धक्का, महिलांचा प्रभाव वाढला, नव्या चेहऱ्यांना संधी

-महेश माळवेश्रीरामपूर : पंचायत समितीच्या आठ गणांसह जिल्हा परिषदेच्या चार गटांसाठी आज काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत पारंपरिक राजकीय प्रस्थापितांना धक्का बसला असून, महिला उमेदवारांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे. पंचायत समिती सभापतिपद यापूर्वीच सर्वसाधारण व्यक्तीसाठी घोषित झाले असले, तरी गणांचे आरक्षण हे समीकरणे बदलणारे ठरले आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पंचायत समितीच्या चारपैकी तीन गट अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले असून, पैकी दोन महिला राखीव आहेत. टाकळीभान हा गट सर्वसाधारण महिला राखीव ठरला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सत्ता डोळ्यांसमोर ठेवणाऱ्या प्रस्थापितांना मागे सरकावे लागणार असून, नव्या चेहऱ्यांसह महिलांना सत्ता केंद्रात प्रवेशाची संधी उपलब्ध झाली आहे..काँग्रेसचे आमदार हेमंत ओगले, करण ससाणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) माजी आमदार लहू कानडे, अविनाश आदिक, अरुण नाईक, शिवसेनेचे (शिंदे गट) माजी आमदार भानुदास मुरकुटे या नेत्यांकडून महायुती व महाविकास आघाडीसाठीची अंतर्गत चर्चा सुरू झाली आहे. भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष दीपक पटारे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण ताकदीने निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे सुतोवाच केले. प्रकाश चित्ते यांनीही समर्पित भाजपकडून लढण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, अंतिम निर्णय वरिष्ठ पातळीवरील आघाडी-युतीच्या चर्चेनंतर होणार आहे..आज गणांसाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीत लोकसंख्येच्या आधारे उंदीरगाव व दत्तनगर हे गट अनुसूचित जाती, तर पढेगाव हा गट अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठरला. मागास प्रवर्गासाठीच्या सोडतीत टाकळीभान (महिला) आणि उक्कलगाव (व्यक्ती) निवडले गेले. सर्वसाधारण खुल्या गणात निमगाव खैरी, निपाणीवडगाव आणि बेलापूर बुद्रुक येथील बेलापूर व निपाणीवडगाव महिला राखीव ठरले आहेत..या आरक्षणामुळे अनेक वर्षांपासून संघटनात्मक प्रभाव ठेवणाऱ्यांना धक्का बसला असून, नवीन इच्छुकांना दार उघडले आहे. माजी सभापती वंदना मुरकुटे जिल्हा परिषदेच्या टाकळीभान गटातून इच्छुक आहेत. एकमेव खुले असलेला निमगाव खैरी गण हे बाहेरून उमेदवारी लादण्याचे केंद्र होऊ शकते, अशी चर्चा आहे. स्थानिक शंतनू फोपसे, संदीप शेलार, नितीन भागडे, शिवाजी शेजूळ, विजय शिंदे, गोविंद जगताप यांच्यासह दीपक पटारे, सचिन गुजर आणि बाबासाहेब दिघे यांचीही नावे रिंगणात आहेत. बेलापूर गटातून शिवसेनेकडून (ठाकरे गट) ममता क्षीरसागर यांनी दावा केला आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढणारजिल्हा परिषदेच्या चार गटांपैकी तीन गट अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहेत. टाकळीभान गट सर्वसाधारण महिला, बेलापूर व उंदीरगाव अनुसूचित महिला आणि दत्तनगर अनुसूचित जाती व्यक्तीसाठी खुला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत तीन आणि पंचायत समितीत चार महिला सदस्य निवडून येणार असल्याने महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.मोर्चेबांधणीला वेगआरक्षणामुळे माजी सभापती दीपक पटारे, शरद नवले, सुधीर नवले, नानासाहेब शिंदे, सचिन गुजर आणि बाबासाहेब दिघे या प्रस्थापित नेत्यांना प्रत्यक्ष धक्का बसला आहे. सत्ता समीकरणांमध्ये उलथापालथ घडविणाऱ्या या सोडतीनंतर तालुक्यातील राजकीय मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.