Srirampur Reservation: श्रीरामपुरात आरक्षण सोडतीत उलथापालथ; प्रस्थापित नेतृत्वास धक्का, महिलांचा प्रभाव वाढला, नव्या चेहऱ्यांना संधी

Shrirampur Politics Shaken by Reservation Changes: भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष दीपक पटारे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण ताकदीने निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे सुतोवाच केले. प्रकाश चित्ते यांनीही समर्पित भाजपकडून लढण्याचे संकेत दिले आहेत.
Women’s leadership strengthens as Shrirampur’s reservation draw changes local political dynamics.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
-महेश माळवे

श्रीरामपूर : पंचायत समितीच्या आठ गणांसह जिल्हा परिषदेच्या चार गटांसाठी आज काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत पारंपरिक राजकीय प्रस्थापितांना धक्का बसला असून, महिला उमेदवारांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे. पंचायत समिती सभापतिपद यापूर्वीच सर्वसाधारण व्यक्तीसाठी घोषित झाले असले, तरी गणांचे आरक्षण हे समीकरणे बदलणारे ठरले आहे.

