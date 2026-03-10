अहिल्यानगर

Mula Dam Drowning: पोहण्याचा माेह बेतला जीवावर! मुळा धरणात बुडून एकाचा मृत्यू; दोन जण धरणाच्या पाण्यात उतरले अन् विपरीतच घडलं..

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राहुरी : मुळा धरण येथे रविवार (ता. ८) दुपारी फिरण्यासाठी आलेल्या अहिल्यानगर येथील पाच तरुणांपैकी दोन जण धरणाच्या पाण्यात पोहण्यासाठी उतरले. पैकी एका तरुण पाण्यात बुडून मरण पावला. एका तरुणाला वाचविण्यात स्थानिक तरुणांना यश आले.

