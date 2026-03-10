Mula Dam Drowning: पोहण्याचा माेह बेतला जीवावर! मुळा धरणात बुडून एकाचा मृत्यू; दोन जण धरणाच्या पाण्यात उतरले अन् विपरीतच घडलं..

राहुरी : मुळा धरण येथे रविवार (ता. ८) दुपारी फिरण्यासाठी आलेल्या अहिल्यानगर येथील पाच तरुणांपैकी दोन जण धरणाच्या पाण्यात पोहण्यासाठी उतरले. पैकी एका तरुण पाण्यात बुडून मरण पावला. एका तरुणाला वाचविण्यात स्थानिक तरुणांना यश आले..Women farmer Success: मुंबईकरीन झाली प्रयोगशील पशुपालक शेतकरीण; राणी सावंत यांनी कळसकरवाडीत फुलवला मळा, घेतलेल्या निर्णयाचं साेनं केलं...मयूर लाला कांबळे (वय २४, रा. बालिकाश्रम रोड, अहिल्यानगर) असे मृताचे नाव आहे, तर नैतिक सोनटक्के असे पाण्यात बुडताना स्थानिकांनी वाचाविलेल्या मुलाचे नाव आहे. अहिल्यानगर येथील बालिकाश्रम रोड परिसरातील मयूर लाला कांबळे, नैतिक सोनटक्के, रोहित कांबळे, विनय खिस्ती, आकाश प्रभुणे असे पाच मित्र रविवार (ता. ८) दुपारी साडेतीन वाजता मुळा धरण येथे फिरण्यासाठी आले होते..दरम्यान, मयूर कांबळे व नैतिक सोनटक्के या दोघांना धरणाच्या पाण्यात पोहण्याचा मोह आवरला नाही. ते दोघे जण चमेली गेस्ट हाउसच्या पाठीमागील बाजूस पीर बाबा दर्गाजवळ धरणाच्या पाण्यात पोहण्यासाठी उतरले. दोघांना व्यवस्थित पोहता येत नसल्याने दोघे जण खोल पाण्यात बुडू लागले. त्यांनी जिवाच्या आकांताने आरडाओरड केली..Organ Donation: आईचा मुलासाठी धाडसी निर्णय! जटिल किडनी प्रत्यारोपणातून मुलाला मिळाले नवजीवन; तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना आले यश...स्थानिक ग्रामस्थ अशोक केशव गायकवाड, किशोर चंद्रभान बर्डे, आमीन शिराज शेख, उमेश रमेश गंगे, रमेश अर्जुन निकम, संतोष एकनाथ गायकवाड, चांद शेख, सरपंच अंकुश बर्डे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी तत्काळ पाण्यात उड्या मारून दोन्ही तरुणांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मयूर कांबळे याचे पाण्यात बुडून निधन झाले.नैतिक सोनटक्के याला वाचविण्यात यश आले. कांबळे यांच्या पश्चात आई-वडील, दोन बहिणी असा परिवार आहे. याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.