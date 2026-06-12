Ahilyanagar Accident: निकामी समजून बॉम्ब उचलला अन् जीव गमावला; लष्करी सराव क्षेत्रात भीषण स्फोटात शेळ्या चारणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू

नगर तालुका: खारे कर्जुने (ता. नगर) शिवारात लष्करी सरावादरम्यान न फुटलेल्या बॉम्बचा अचानक स्फोट होऊन शेळ्या चारण्यासाठी गेलेल्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १०) दुपारी घडली. या स्फोटात एक शेळीही मृत्युमुखी पडली असून, आणखी एक शेळी जखमी झाली आहे. संजय दशरथ गायकवाड (वय ५२, रा. खारे कर्जुने, ता. नगर) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.संजय गायकवाड वीटभट्टीवर मजुरीचे काम करत होते. काम नसलेल्या दिवशी ते शेळ्या चारण्यासाठी परिसरात जात असत. खारे कर्जुने गावालगत लष्कराचे के. के. रेंज हे युद्धसराव क्षेत्र असून, गेल्या काही दिवसांपासून तेथे लष्करी सराव सुरू होता. याबाबत लष्कराने ग्रामपंचायतीला पूर्वसूचना दिली होती. .ग्रामपंचायतीनेही ध्वनिक्षेपकाद्वारे नागरिकांना के. के. रेंज परिसरात जाणे टाळण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, गायकवाड शेळ्या चारण्यासाठी त्या भागात गेले असता त्यांना लष्करी सरावावेळी न फुटलेला बॉम्ब आढळला. तो निकामी झाल्याचा समज करून त्यांनी तो उचलून दगडावर आदळण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी बॉम्बचा जोरदार स्फोट झाला. या भीषण स्फोटात गायकवाड यांचा जागीच मृत्यू झाला, .Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.तसेच जवळ असलेली एक शेळी दगावली, तर दुसरी शेळी जखमी झाली. स्फोटाचा आवाज ऐकून नागरिक घटनास्थळी धावले. त्यांनी तत्काळ पोलिस व नातेवाइकांना माहिती दिली. एमआयडीसी पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. मृतदेह जिल्हा शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.