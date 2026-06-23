Ahilyanagar Crime: मित्रा कशाला वाद घालतो, भांडणात मध्यस्थीला गेला; ३२ वर्षीय तरुणाला १६ वर्षांच्या मुलानं संपवलं

अहिल्यानगर: नगर-पाथर्डी रस्त्यावरील बाराबाभळी परिसरातील हॉटेल शौर्य येथे एका १६ वर्षीय मुलाने चाकूने वार करत एका तरुणाचा खून केला. रविवारी (ता. २१) रात्री उशिरा ही घटना घडली. सागर गंगाधर धोत्रे (वय ३२) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. हॉटेलच्या बिलावरून झालेल्या वादातून अल्पवयीन मुलाने दोघांवर चाकूने वार केला. त्यात एकाचा मृत्यू झाला, तर दुसरा एकजण जखमी झाला आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.याबाबत नीलेश धुराजी गायकवाड (वय ३२, रा. आलमगीर, भिंगार) याने फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी हा त्याचे मित्र सागर गंगाधर धोत्रे आणि नीलेश मधू चावरे यांच्यासोबत हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेला होता. जेवण झाल्यानंतर नीलेश चावरे याने बिल भरले आणि सर्वजण काउंटरजवळ उभे राहिले. त्याच वेळी तेथे भिंगार येथील एक अल्पवयीन मुलगा हॉटेल मॅनेजरसोबत पैशाच्या कारणावरून वाद घालत होता. हा वाद मिटविण्यासाठी सागर धोत्रे याने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला..‘मित्रा कशाला वाद करतो, त्यांचे पैसे देऊन टाक, ’ असे सागर म्हणाला. यावरून संतापलेल्या अल्पवयीन मुलाने सागरला शिवीगाळ करत त्याच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. हा वाद विकोपाला गेल्यानंतर त्या अल्पवयीन मुलाने स्वतःजवळील चाकू काढून आधी नीलेश चावरे याच्या गळ्यावर वार करून त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्याने त्याच चाकूने सागर धोत्रे याच्यावर छातीत वार केला..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा... हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेला सागर जागीच रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला आणि बेशुद्ध झाला. जखमी नीलेश चावरे याला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, तर सागर धोत्रे याला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.