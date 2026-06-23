अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: मित्रा कशाला वाद घालतो, भांडणात मध्यस्थीला गेला; ३२ वर्षीय तरुणाला १६ वर्षांच्या मुलानं संपवलं

Minor accused in fatal assault case: हॉटेलच्या बिलावरून सुरू झालेल्या किरकोळ वादाने रक्तरंजित वळण घेतले; मध्यस्थीला गेलेल्या ३२ वर्षीय तरुणाचा अल्पवयीनाकडून चाकूच्या वाराने जागीच मृत्यू, आणखी एक जखमी
Attempt to Mediate Turns Fatal: 32-Year-Old Loses Life in Violent Clash

Attempt to Mediate Turns Fatal: 32-Year-Old Loses Life in Violent Clash

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: नगर-पाथर्डी रस्त्यावरील बाराबाभळी परिसरातील हॉटेल शौर्य येथे एका १६ वर्षीय मुलाने चाकूने वार करत एका तरुणाचा खून केला. रविवारी (ता. २१) रात्री उशिरा ही घटना घडली. सागर गंगाधर धोत्रे (वय ३२) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. हॉटेलच्या बिलावरून झालेल्या वादातून अल्पवयीन मुलाने दोघांवर चाकूने वार केला. त्यात एकाचा मृत्यू झाला, तर दुसरा एकजण जखमी झाला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Youth
murder case
district
Ahilyanagar
mediation violence