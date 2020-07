अबब! माणूस एक; चोरीच्या मोटारसायकली सात 

नगर : शहरातील वर्दळीचा फायदा घेत दुचाकीच्या चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. या दुचाकी चोरीच्या अनेक टोळ्या नगर शहरासह जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. पोलिस पथकाकडून या टोळ्यांवर वेळोवेळी कारवाई केली जाते. अशाच एका दुचाकी चोरीची तक्रार तोफखाना पोलिसांना मिळाली. या दुचाकीचा शोध घेताना सह एका निनावी नंबरच्या वाहनाला हटकल्यानंतर पोलिसांना एका नवीन टोळीचा शोध लागला. हेही वाचा - पारनेरच्या त्या नगरसेवकांना केले होम क्‍वारंटाइन शहरातील मोटारसायकल चोरीचा शोध घेण्यासाठी निघालेल्या तोफखाना पोलिस पथकाला अचानक घबाड हाती लागले आहे. चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्‍तीकडे चोरीच्या सात मोटारसायकली सापडल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील मोटारसायकल चोरीच्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात तोफखाना पोलिसांना यश मिळाले आहे. शहरातील एका मोटारसायकल चोरीची तक्रार तोफखाना पोलिस ठाण्यात आली होती. या संदर्भात तोफखाना पोलिसांचे एक पथक शोध घेण्यासाठी निघाले. या पथकाला एक नंबर नसलेली दुचाकी आढळून आली. या दुचाकीला थांबविण्यास गेल्यास त्यावरील चालकाच्या हालचाली पोलिसांना संशयास्पद वाटल्या. म्हणून त्यांनी या व्यक्‍तीला दुचाकी सह ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे अधिक तपास केला असता मनोज गोरख मांजरे (वय 21, रा. जाधव पेट्रोलपंप नगर-कल्याण रस्ता) असे त्याने नाव सांगितले. त्याने ही दुचाकी चोरीची असल्याची कबुली दिली. त्याच्याकडे सात चोरीच्या दुचाक्‍याही असल्याचे पथकाला अधिक तपासात आढळून आले.

