अहिल्यानगर

Parner Crime: 'हॉर्न वाजवल्याचा राग आल्याने चाकूने भोसकले'; समोरील व्यक्तींना बाजूला होण्यासाठी हॉर्न वाजवला अन्..

Knife Attack After Traffic Dispute Maharashtra: हॉर्न वाजवल्याचा वाद: पारनेरमध्ये चालकावर चाकू हल्ला
Road Rage Escalates as Honking Leads to Stabbing Incident

Road Rage Escalates as Honking Leads to Stabbing Incident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारनेर : पारनेर बाजार समितीच्या आवारात कांदा गोण्या खाली करून मोकळ्या वाहनाचे वजन करण्यासाठी जात असताना रस्त्यात उभ्या असले व्यक्तींना हॉर्न वाजवून बाजूला होण्यास सांगितले असता त्याचा राग आल्याने संबंधिताने चालकास चाकूने भोसकले.

crime
attack
parner
police investigation
Dispute erupted

