महावितरणच्या कारभाराचा ग्राहकांना भुर्दंड 

नगर : लॉकडाउननंतर महावितरणकडून तीन महिन्यांचे वीजबिल ग्राहकांच्या हाती देण्यात आले. लॉकडाउनमध्ये रोजगार कमी झाला असताना ग्राहकांना मोठे वीजबिल भरण्याची सक्‍ती महावितरणकडून होत आहे. त्यामुळे ग्राहकांकडून संताप व्यक्‍त होत आहे. लॉकडाउनमुळे महावितरणकडून मीटर रीडिंग घेण्यासाठी नेमलेल्या ठेकेदारांच्या कामगारांना तीन महिने मीटर रीडिंग नेता आले नाही. त्यामुळे महावितरणने सरासरी वीजबिल ग्राहकांना दिले. यातील काही ग्राहकांनी ऑनलाइन वीजबिल भरले, तर बऱ्याच ग्राहकांना हे बिल मिळाले नसल्याने त्यांनी वीजबिल भरले नाही. लॉकडाउन शिथिल होताच महावितरणकडून मीटर रीडिंग नेण्यात आले. तीन महिन्यांतील रीडिंगच्या आधारावर वीजबिल देण्यात आले. हे मोठे बिल पाहून ग्राहकांनी जवळील महावितरणच्या कार्यालयात धाव घेतली. तीन महिन्यांपासून अनेक ग्राहकांचे रोजगार बंद आहेत. घरात पैसे नसताना मोठे वीजबिल कसे भरायचे, हा प्रश्‍न ग्राहकांसमोर आहे. सहा हजारांपर्यंत वीजबिले आली आहेत. तीन महिने आलेले सरासरी वीजबिल काही ग्राहकांनी गुगल-पे, फोन-पे, भीम-ऍपच्या साहाय्याने ऑनलाइन भरले. मात्र, महावितरणचे अधिकारी हे बिल ग्राह्य न धरता महावितरणची ऑनलाइन पावती मागत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची नाराजी वाढत आहे. अनेकांना तिप्पट बिले आली आहेत. महावितरणने तीन महिन्यांची बिले एकदम दिल्याने ग्राहकांना धक्का बसला आहे. काहींनी दोन महिन्यांची बिले ऑनलाइन भरली आहेत, तरीही त्यांना तीन महिन्यांचे बिल दिले आहे. आज संताप व्यक्त करीत ग्राहकांनी तक्रारी केल्या. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. लॉकडाउनचे निमित्त पुढे करून ग्राहकांना वेठीस धरण्यात येत आहे. या विरुद्ध ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागण्याचा विचार ग्राहक करीत आहेत. सोशल डिस्टन्सचा फज्जा

तीन महिन्यांचे एकत्रित बिल मिळाल्याने ग्राहक महावितरण कार्यालयात गेले. सावेडीतील ग्राहक तक्रार निवारण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयाबाहेरच ठिय्या मांडला. तक्रार करणाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांभोवती कोंडाळे केले. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सचा फज्जा उडाला होता. लॉकडाउनमुळे मंदीची स्थिती सर्वांवर आहे. वीजबिल वसुलीसाठी सक्‍ती करू नये. तीन महिन्यांचे बिल भरण्यासाठी दोन महिन्यांचे हप्ते करून देण्यात यावेत. ऑनलाइन वीजबिल भरलेल्या ग्राहकांच्या समस्या सोडवाव्यात.

- विलास जगदाळे, जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत



लॉकडाउनमध्ये ग्राहकांनी केलेल्या वीजवापराचे प्रत्यक्ष रीडिंग घेतल्यानंतर संगणकीकृत बिलिंग प्रणालीद्वारे देण्यात आलेले तीन महिन्यांचे वीजबिल अचूक आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकाराचा अतिरिक्त भुर्दंड लावण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी वीजबिलांबाबत कोणताही संभ्रम बाळगू नये.

- संतोष सांगळे, अधीक्षक अभियंता, महावितरण

