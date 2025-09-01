अहिल्यानगर: मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनातील आंदोलकांचे अन्न-पाण्यावाचून हाल सुरू आहेत. ही माहिती समजताच मदतीसाठी जिल्ह्यातील गावेच्या गावे पुढे सरसावली आहेत. भाकरी, ठेचा, पिठलं, पाणी, बिस्कीट, फरसाण असे पदार्थ घरोघरी जाऊन जमा केले जात आहेत. टेम्पो, ट्रकमधून हे पदार्थ मुंबईकडे रवाना करण्यात आले..Maratha Reservation:'आंदोलनकर्त्यांसाठी चिखलठाणमधून बेसन-भाकरी'; सकल मराठा समाजाचे आवाहन, पिकअपद्वारे कार्यकर्ते मुंबईला रवाना.मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यात राज्यातील विविध भागांतील लाखो समाजबांधव सहभागी झाले आहेत. आंदोलनस्थळ परिसरातील हॉटेल आणि खाऊ गल्ली बंद करण्यात आल्या आहेत. परिणामी आंदोलकांची उपासमार सुरू आहे. माध्यम आणि समाजमाध्यमातून ही माहिती समजल्यावर गावागावांतील तरुणांनी स्वयंस्फूर्तीने प्रत्येक घरातून पाच भाकरी देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानंतर मदतीचा ओघ सुरू झाला..कर्जत तालुक्यातील सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी मदतीचे आवाहन केले. त्यानुसार गावागावांत समाज माध्यमातून मदतीसाठी लोक पुढे येत आहेत. नगर शहर, नेवासे, श्रीरामपूर, पारनेर, राहुरी, श्रीगोंदे अशा सर्वच तालुक्यांतून खाद्यपदार्थ मुंबईकडे पाठवले जात आहेत.कोपर्डीतील घटनेमुळे अहिल्यानगरमधूनच मराठा आंदोलनास प्रारंभ झाला. त्यानंतर महाराष्ट्रात जिल्ह्याजिल्ह्यात क्रांती मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आंतरवाली सराटीतून आरक्षणाची लढाई सुरू केली. त्यास प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. आता आरक्षण आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात समाजबांधव मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत आहेत. जे आंदोलनात सहभागी नाहीत ते मदत पोहोचवत आहेत. पारनेर सकल मराठा समाजाने जीवनावश्यक वस्तू, फळे तसेच पाणी बाटल्या पाठवल्या आहेत.काही ठिकाणांवरून आंदोलकांनी कपडे व औषधे पाठविण्यास सुरूवात झाली आहे. तसेच पावसापासून बचत व्हावी म्हणून रेनकोट व ताडपत्रीही पाठविण्यात येत आहे..सर्व जाती-धर्माकडून मदतमुंबईतील मराठा आंदोलनास गावागावांतून भाजी-भाकरीच्या स्वरूपात मदत दिली जात आहे. ही मदत देण्यात केवळ मराठा समाजाचा पुढाकार नाही. प्रत्येक जाती-धर्मातील लोकांकडून मदत केली जात आहे. मुस्लिम समाजाकडून केळी, पाणी बाटल्या पुरवण्यात आल्या आहेत. आंदोलन मराठा समाजाचे असले, तरी इतर जातींमधील लोकांचीही आंदोलकांना मदतीची भावना आहे. यातून सामाजिक एकोप्याचा संदेश गेला आहे..तुम्हाला साथ देत राहूआंदोलनात तुम्ही ठाम रहा. आम्ही तुम्हाला पाहिजे ते खाद्यपदार्थ पुरवत राहू. जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत तुम्ही लढा देत रहा, आम्हीही तुम्हाला गावागावांतून पाठवत राहू, असे मत मराठा समाजबांधव व्यक्त करीत आहे..Solapur Airlines:'बंगळूर-सोलापूर-मुंबई विमानसेवा सप्टेंबरमध्येच'; स्टार एअरलाइन्सचं ठरलं; कर्मचारी,अधिकाऱ्यांसह विविध पदांची भरती.कोरडा शिधाजिल्ह्यातील गावागावांतून आंदोलनकर्त्यांना मुंबईत जेवण करून खाता यावे, यासाठी कोरडा शिधा पाठविण्यात येत आहे. यामध्ये तांदूळ, पोहे, गहू, ज्वारी, बाजरी व बेसनपीठ याबरोबरच कांदे, बटाटे, लसूण व इतर मसालेही वाहनांमध्ये भरून मुंबईकडे रवाना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.