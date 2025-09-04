Maratha Reservation: 'राहुरीत मराठा आरक्षणासंदर्भातील हैदराबाद गॅझेटची होळी'; गॅझेट रद्द करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल

राहुरी: सकल ओबीसी समाजातर्फे बुधवारी (ता. ३) राहुरी तहसील कार्यालयासमोर मराठा आरक्षणासंदर्भात काल काढलेल्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. हैदराबाद गॅझेट रद्द करावे; अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला. तसे निवेदन महसूल व पोलिस प्रशासनाला देण्यात आले..प्रशांत शिंदे म्हणाले, सरकारने आमच्या डोक्यात झोपेत असताना दगड घातला आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार ओबीसी समाजावर गदा येणार आहे. तो शासन निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा; अन्यथा आंदोलनाचा लढा उभारू. महसूल व पोलिस प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, २ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात जीआर काढला..त्या हैदराबाद गॅझेट संदर्भात काढलेल्या जीआरनुसार नातेसंबंध, कुळातील याचा अर्थ हा सगेसोयरेच होतो. म्हणजेच कालच्या जीआरमुळे सर्व ओबीसी, एससी, एसटी या समाजाची फसवणूक होणार आहे, तसेच जात जनगणना सरकारने पूर्ण करावी. कालचा जीआर त्वरित रद्द करावा; अन्यथा येणाऱ्या काळात ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती व इतर अल्पसंख्याक समाज तीव्र आंदोलन करून आपल्या न्याय हक्कासाठी आवाज उठवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.