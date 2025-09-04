अहिल्यानगर

Maratha Reservation: 'राहुरीत मराठा आरक्षणासंदर्भातील हैदराबाद गॅझेटची होळी'; गॅझेट रद्द करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल

Rahuri Demonstration: कालच्या जीआरमुळे सर्व ओबीसी, एससी, एसटी या समाजाची फसवणूक होणार आहे, तसेच जात जनगणना सरकारने पूर्ण करावी. कालचा जीआर त्वरित रद्द करावा; अन्यथा येणाऱ्या काळात ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती व इतर अल्पसंख्याक समाज तीव्र आंदोलन करून आपल्या न्याय हक्कासाठी आवाज उठवेल.
राहुरी: सकल ओबीसी समाजातर्फे बुधवारी (ता. ३) राहुरी तहसील कार्यालयासमोर मराठा आरक्षणासंदर्भात काल काढलेल्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. हैदराबाद गॅझेट रद्द करावे; अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला. तसे निवेदन महसूल व पोलिस प्रशासनाला देण्यात आले.

