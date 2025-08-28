अहिल्यानगर

Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या मोर्चाला थोपवण्यासाठी सरकारचा नवा प्लॅन? शिर्डीत दोन दिग्गज नेत्यांची गुप्त बैठक, आंदोलकांमध्ये उडाली खळबळ

Manoj Jarange Protest gains massive support across Maharashtra : शिर्डीत दोन दिग्गज नेत्यांची बैठक, आंदोलकांमध्ये उडाली खळबळ
Manoj Jarange Protest
Manoj Jarange Protestesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Manoj Jarange Protest : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरुन राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलंय. आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आवाहनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मराठा समाज मुंबईच्या दिशेने निघाला आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या जरांगेंच्या आंदोलनाला रोखण्यासाठी महायुती सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात पावले उचलली जात आहेत.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Maharashtra Government
Maratha Reservation
Maratha Community
OBC Community
maratha protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com