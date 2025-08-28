Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या मोर्चाला थोपवण्यासाठी सरकारचा नवा प्लॅन? शिर्डीत दोन दिग्गज नेत्यांची गुप्त बैठक, आंदोलकांमध्ये उडाली खळबळ

Manoj Jarange Protest : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरुन राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलंय. आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आवाहनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मराठा समाज मुंबईच्या दिशेने निघाला आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या जरांगेंच्या आंदोलनाला रोखण्यासाठी महायुती सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात पावले उचलली जात आहेत..मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) जरांगेंना आझाद मैदानावर केवळ एका दिवसासाठी आंदोलनाची परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यासाठी अनेक अटी-शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. जरांगे यांनी या अटींपैकी 'एक दिवसाची मर्यादा' सोडून बाकी सर्व अटी मान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे..दरम्यान, जरांगेंचा मोर्चा रोखण्यासाठी शिर्डीत बुधवारी रात्री मोठे राजकीय खलबतं झाल्याची माहिती समोर आली आहे. येथे भाजप नेते व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यात बंद दाराआड बैठक झाल्याचे कळते. या बैठकीत जरांगेंच्या आंदोलनावरच मुख्यत्वे चर्चा झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे..बैठकीनंतर पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील यांनी, “रावसाहेब दानवे हे मला वैयक्तिक कामानिमित्त भेटले होते. जरांगेंच्या आंदोलनावर कोणतीही चर्चा झाली नाही,” असे सांगितले. तसेच, “सरकार जरांगेंच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. त्यांनी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली तर आम्ही नक्की विचार करू,” असेही त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.