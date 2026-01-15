अहिल्यानगर

Sangamner News: पतंगाच्या दोरीतून जीव वाचवण्याचा संदेश! नायलॉन मांजाविरोधात वडील अन् मुलीचा उपक्रम; जिवाला धोका पोहोचू नये..

kite string safety message During kite festival: नायलॉन मांजाच्या वापराविरोधात संगमनेरमध्ये जनजागृती मोहीम; आदित्य घाटगे आणि यशस्विनी घाटगे यांचा स्तुत्य उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: ‘नायलॉन मांजा विकू नका...वापरूही नका,’ असा संदेश देत संगमनेर शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून आदित्य घाटगे आणि त्यांची मुलगी यशस्विनी घाटगे दुचाकीवरून फिरत जनजागृती केली. मकरसंक्रांती निमित्त त्यांनी शहरातील विविध भागांत जाऊन नागरिक, दुकानदार, पतंग उडवणाऱ्या तरुणांना नायलॉन मांजाच्या दुष्परिणामांची माहिती दिली. त्यांच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे शहरभरातून कौतुक होत आहे.

