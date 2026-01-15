Sangamner News: पतंगाच्या दोरीतून जीव वाचवण्याचा संदेश! नायलॉन मांजाविरोधात वडील अन् मुलीचा उपक्रम; जिवाला धोका पोहोचू नये..

संगमनेर: ‘नायलॉन मांजा विकू नका...वापरूही नका,’ असा संदेश देत संगमनेर शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून आदित्य घाटगे आणि त्यांची मुलगी यशस्विनी घाटगे दुचाकीवरून फिरत जनजागृती केली. मकरसंक्रांती निमित्त त्यांनी शहरातील विविध भागांत जाऊन नागरिक, दुकानदार, पतंग उडवणाऱ्या तरुणांना नायलॉन मांजाच्या दुष्परिणामांची माहिती दिली. त्यांच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे शहरभरातून कौतुक होत आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.आदित्य घाटगे शहरातील रहिवासी असून, ते सातत्याने विविध सामाजिक उपक्रम राबवत असतात. दरवर्षी मकरसंक्रांत जवळ आली की, नायलॉन मांजामुळे होणारे अपघात, गंभीर जखमा, तसेच मृत्यूच्या घटना लक्षात घेऊन ते जनजागृती मोहीम राबवतात. नायलॉन मांजा केवळ माणसांसाठी नव्हे, तर पक्षी, प्राणी आणि पर्यावरणासाठीही अत्यंत घातक असल्याचे ते आपल्या संदेशातून ठळक मांडतात. .यंदाही त्यांनी आपल्या मुलगी यशस्विनी हिच्यासह ही मोहीम हाती घेतली. दोघांनी माहितीपर पोस्टर तयार केले. त्यावर पतंगाचे चित्र काढून, ‘नायलॉन मांजा विकू नका, वापरूही नका आपल्या सुरक्षिततेची दोरी आपल्या हाती’ असा प्रभावी संदेश लिहिण्यात आला. हे पोस्टर दुचाकीवर लावून ते शहरातील प्रमुख चौक, बाजारपेठ आणि वर्दळीच्या ठिकाणी फिरले..धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...जिवाला धोका पोहोचू नयेशहरातील दुकानदारांच्या भेटी घेऊन नायलॉन मांजा विक्री टाळण्याचे आवाहन केले. नायलॉन मांजाऐवजी सुरक्षित मांजा वापरण्याचे महत्त्व त्यांनी समजावून सांगितले. मनोरंजन करताना कोणाच्याही जिवाला धोका पोहोचू नये, हा संदेश त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.