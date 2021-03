SBI बँकेत पीओचा निकाल पाहण्यासाठी ही आहे पद्धत

अहमदनगर ः आजच्या घडीला सगळ्यात सुखी आणि गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी कोणती असेल तर ती सरकारी. त्यातल्या त्यात एसबीआयमधील. आता समाजाचीच तशी मानसिकता आहे, त्याला कोणी काय करणार. या बँकेत नोकरी करण्यासाठी तरूणांची झुंबड उडालेली असते. भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय)ने पीओ (प्रोबेशनरी ऑफिसर) पदासाठी भरती घेतली होती. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२०मध्ये झालेल्या अंतिम निकाल जाहीर केलाय. बँकेने निवडलेल्या सर्व उमेदवारांच्या रोल नंबरची यादी अपलोड केली आहे. सर्व उमेदवार एसबीआयच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अंतिम निकाल पाहू शकतात. एकूण 2000 पदे रिक्त आहेत

या भरती मोहिमेद्वारे देशभरात एकूण 2000 बँक प्रोबेशनरी ऑफिसरच्या रिक्त जागा भरल्या जातील. स्टेट बँक ऑफ इंडिया पीओचा अंतिम निकाल तपासण्याची पद्धत खाली दिली आहे. एसबीआय पीओ मुलाखत निकाल खाली दिलेल्या लिंकवरून डाऊनलोड करता येतो. पीओ अंतिम निकाल 2021 असा करा डाऊनलोड

स्टेप 1: एसबीआय वेबसाइटवर जा, एसबीआयची अधिकृत वेबसाइट.

स्टेप 2: मुख्यपृष्ठाच्या शीर्षस्थानी असलेल्या बाजूच्या करिअर विभागात क्लिक करा.

स्टेप 3: येथे, नवीनतम घोषणा विभागात जा.

स्टेप:: आता 'प्रोबेशनरी ऑफ रेफरिटमेंट ऑफ प्रोव्हिएशन ऑफिसर्स' (जाहिरात क्रमांक सीआरपीडी / पीओ / २०२०-२१ / १२) 'लिंकवर क्लिक करा.

स्टेप 5 : एसबीआय पीओ अंतिम निकाल पीडीएफ उघडेल.

स्टेप 6: या सूचीमध्ये आपला रोल नंबर तपासा.

स्टेप 7: ही सूची डाउनलोड करा आणि पुढील वाचनासाठी आपल्यासह एक प्रिंटआउट प्रत ठेवा. परीक्षा कधी होती?

एसबीआय पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 06 जानेवारी 2021 रोजी घेण्यात आली. पूर्व परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची मुख्य माहिती 29 जानेवारी 2021 रोजी होती. एसबीआय पीओ मेन्स निकाल 17 फेब्रुवारी 2021 रोजी जाहीर करण्यात आला. शॉर्टलिस्टेड उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आले. अंतिम गुणवत्ता यादी 100 गुणांसह तयार केली होती.

