Minor Girl Abducted: कॉलेजला जाताना अल्पवयीन मुलीच अपहरण; राहुरी तालुक्यात खळबळ, रामशेज किल्ल्यानजीकच्या जंगलात अंधारात काय घडलं!

राहुरी : तालुक्यातील एका गावातून कॉलेजला जाताना एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण झाले. याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील मुख्य आरोपीसह मदत करणारे इतर दोन असे एकूण तीन जणांना अवघ्या पाच दिवसांत पोलिसांनी अटक केली. नाशिक जिल्ह्यात रामशेज किल्ल्यानजीक जंगलात काल रात्री मुलीची आरोपीच्या तावडीतून सुटका करण्यात आली. आज तिला पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले..मुख्य आरोपी मुख्य आरोपी मुक्तार हैदर पठाण (वय १८), त्याला मदत करणारे कौसर हैदर पठाण (वय २२), आकाश शरद संसारे (वय १९) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. मुख्य आरोपीने अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिला नाशिक जिल्ह्यातील जंगलात नेऊन पाच दिवस लैंगिक अत्याचार केला. असा जबाब पीडितेने दिला. त्यानुसार अपहरणाच्या गुन्ह्यात पोस्कोसह लैंगिक अत्याचार कलमान्वये वाढ करण्यात आली..तालुक्यातील एका गावातून शुक्रवारी (ता. १३) सकाळी नऊ वाजता कॉलेजला चाललेल्या एका १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करण्यात आले होते. याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद घेण्यात आला होता. पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गत युद्धपातळीवर मुलीची शोध मोहीम सुरू केली..पोलिस उपनिरीक्षक गणेश वाघमारे, पोलिस कॉन्स्टेबल चांद पठाण, प्रमोद ढाकणे, सतीश कुऱ्हाडे, नदीम शेख यांनी तपासाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांना पोलिस उपनिरीक्षक राजू जाधव, राहुल यादव, सूरज गायकवाड, विकास साळवे, गणेश लीपने, सचिन ताजणे, वंदना पवार यांनी मदत केली. गोपनीय माहिती व तांत्रिक तपासाच्या आधारे अपहृत मुलीचा ठावठिकाणा पोलिसांना लागला. बुधवारी (ता. १८) रात्री पोलिस पथकाने रामशेज किल्ल्यानजीक जंगलात शोध घेऊन अपहृत मुलीसह आरोपीला ताब्यात घेतले.