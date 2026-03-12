Parner Crime: अल्पवयीन मुलीवर दोघांकडून अत्याचार; पारनेरमधील धक्कादायक प्रकार, लहाण बहिणीला पाच जणांनी रस्त्यात अडवलं अन्..

पारनेर: ओळखीचा गैरफायदा घेत एकाने अल्पवयीन (वय १५) मुलीवर अत्याचार केला. याबाबत बदनामी करण्याची धमकी देत आरोपीच्या मित्रानेही त्या मुलीवर अत्याचार केला. तसेच याच पीडित मुलीच्या १३ वर्षीय बहिणीशी पाच जणांच्या टोळक्याने गैरवर्तन केल्याचा धक्कादायक प्रकार पारनेर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडला आहे. मुलींच्या आई-वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार पारनेर पोलिस ठाण्यात दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Pune Crime: उबेर चालकाचा खून करणाऱ्यास पोलीसांनी ठोकल्या बेड्या; जुन्नर तालुक्यात खळबळ, तपासाची चक्र फिरली अन्...प्रसाद संदीप साळवे (रा. कान्हूर पठार, पारनेर) व अनिल ऊर्फ गुंड्या किशोर साळवे (रा, माळगल्ली, कान्हूर पठार, पारनेर) अशी अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींची नावे आहेत, तर विशाल अनिल हुलावळे, प्रथमेश शंकर लोंढे, शुभम आल्हाट व रोहित संजय चत्तर (सर्व रा. कान्हूर पठार, पारनेर) अशी पीडित मुलीच्या लहान बहिणीशी गैरवर्तन करणाऱ्या आरोपींची नावे आहेत. .पीडित मुलगी (मोठी बहीण) ही जवळच्या विद्यालयात दहावीचे शिक्षण घेत आहे. तिची लहान बहीण देखील याच विद्यालयात शिकते. मोठ्या बहिणीची ओळख कान्हूर पठार येथील प्रसाद साळवे याच्यासोबत झाली. त्याने ओळखीचा गैरफायदा घेत तिला जिवे मारण्याची धमकी देत तिच्यावर अत्याचार केला. .Sangola Political: सांगोला तालुक्यात राजकीय भूकंप! साळुंखे-पाटलांचे पंचायत समितीचे तीन सदस्य भाजपमध्ये, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचा मास्टरस्ट्रोक...कुणाला काही सांगितले, तर तुला जिवंत सोडणार नाही, अशी धमकीही त्याने दिली. तसेच त्याने या अत्याचाराबाबतची माहिती मित्र अनिल ऊर्फ गुंड्या किशोर साळवे यास दिली. त्यानेही पीडित मुलीला बदनामी करण्याची धमकी देत तिच्यावर अत्याचार केला असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.