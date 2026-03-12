Parner Crime: अल्पवयीन मुलीवर दोघांकडून अत्याचार; पारनेरमधील धक्कादायक प्रकार, लहाण बहिणीला पाच जणांनी रस्त्यात अडवलं अन्..

अहिल्यानगर

पारनेर: ओळखीचा गैरफायदा घेत एकाने अल्पवयीन (वय १५) मुलीवर अत्याचार केला. याबाबत बदनामी करण्याची धमकी देत आरोपीच्या मित्रानेही त्या मुलीवर अत्याचार केला. तसेच याच पीडित मुलीच्या १३ वर्षीय बहिणीशी पाच जणांच्या टोळक्याने गैरवर्तन केल्याचा धक्कादायक प्रकार पारनेर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडला आहे. मुलींच्या आई-वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार पारनेर पोलिस ठाण्यात दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

