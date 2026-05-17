Akole Crime: अकोले तालुक्यात खळबळ! पाकिस्तानी ॲप कनेक्शनच्या संशयावरून चौकशी, एक चूक नडली अन् नेमकं काय घडलं..

अकोले: अकोले तालुक्यातील वारंघुशी गावातील एका तरुणाची दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) चौकशी केली. संबंधित तरुणाचे पाकिस्तानी गुन्हेगारी संघटनेशी संबंधित ॲपशी संपर्क आल्याचा संशय एटीएसच्या पथकाने व्यक्त केला होता. परंतु तरुणाच्या चौकशीत कोणताही गैरप्रकार आढळून न आल्याने त्याला सोडून देण्यात आले..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .वारंघुशी येथील एका तरुणाच्या मोबाईलमध्ये चुकून एक ॲप डाउनलोड झाले होते. संबंधित ॲप पाकिस्तानमधील एका गुन्हेगारी संघटनेशी संबंधित असल्याची माहिती एटीएसला मिळाल्यानंतर पथकाने तत्काळ हालचाल करत राजूर पोलिसांच्या मदतीने त्या तरुणाला ताब्यात घेत चौकशी केली. चौकशीदरम्यान कोणतेही संशयास्पद किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचे पुरावे आढळून आले नाहीत. त्यामुळे संबंधित तरुणाला चौकशीनंतर सोडून देण्यात आल्याची माहिती राजूर पोलिसांकडून देण्यात आली..दरम्यान, संबंधित तरुण हा जनावरे चारणारा सामान्य युवक आहे. मोबाईल हाताळताना चुकून संबंधित ॲप सुरू झाले असल्याची माहिती स्थानिक स्तरावरून समोर येत आहे. भंडारदरा परिसरातील ग्रामीण व आदिवासी भागात तरुणांमध्ये मोबाईल आणि विविध ॲप्स वापरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अनेकदा माहितीअभावी चुकीची ॲप्स डाउनलोड केली जात असल्याचेही निदर्शनास येत आहे..याप्रकरणी राजूर पोलिसांनी तरुणांना सतर्कतेचे आवाहन केले आहे. मोबाईलचा योग्य आणि मर्यादित वापर करावा, अनोळखी ॲप्स डाउनलोड करणे टाळावे, असे आवाहन सहायक पोलिस निरीक्षक किशोर पवार यांनी केले आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...ग्रामीण व आदिवासी भागात तरुणांमध्ये मोबाईलची क्रेझ वाढली आहे. काहीवेळा माहितीअभावी चुकीची ॲप्स ओपन होतात आणि त्यातून अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे तरुणांनी मोबाईलचा कमी व योग्य वापर करावा.- किशोर पवार, सहायक पोलिस निरीक्षक, राजूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.