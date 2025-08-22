अहिल्यानगर

MLA Amol Khatal: संगमनेर तालुक्यातील विकासाची घडी त्यांना पाहवत नाही: आमदार अमोल खताळ; बेगडी हिंदुत्वावर जनता विश्‍वास ठेवणार नाही

Sangamner Development Targeted: खतपाणी घातल्यामुळेच घुलेवाडीतील घटनेला राजकीय पार्श्‍वभूमी मिळाली. कटकारस्थान करून कीर्तनामध्ये त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातल्याचा आरोप करून आज भगवे झेंडे घेवून तुम्ही सहानुभूती मिळविण्यासाठी रस्त्यावर उतरला.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

संगमनेर: तालुक्यातील विकासाची घडी आता चांगल्या पद्धतीने बसत असल्याचे तुम्हाला सहन होत नसल्यामुळेच मोर्चे काढण्याची वेळ आली आहे. परंतु तुमच्या बेगडी हिंदुत्वावर जनता विश्‍वास ठेवणार नाही, अशी टीका आमदार अमोल खताळ यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

