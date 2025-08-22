संगमनेर: तालुक्यातील विकासाची घडी आता चांगल्या पद्धतीने बसत असल्याचे तुम्हाला सहन होत नसल्यामुळेच मोर्चे काढण्याची वेळ आली आहे. परंतु तुमच्या बेगडी हिंदुत्वावर जनता विश्वास ठेवणार नाही, अशी टीका आमदार अमोल खताळ यांनी पत्रकार परिषदेत केली. .MLA Kashinath Date: अतिवृष्टीग्रस्तांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळावी: आमदार काशिनाथ दाते; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घेतली भेट.आमदार खताळ म्हणाले, माजी आमदारांनी काढलेल्या मोर्चाबद्दल मला कोणतेही भाष्य करायचे नाही. त्यांनी खतपाणी घातल्यामुळेच घुलेवाडीतील घटनेला राजकीय पार्श्वभूमी मिळाली. कटकारस्थान करून कीर्तनामध्ये त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातल्याचा आरोप करून आज भगवे झेंडे घेवून तुम्ही सहानुभूती मिळविण्यासाठी रस्त्यावर उतरला असला, तरी सोयीनुसार हिंदुत्ववाद स्वीकारण्याचा तुमचा प्रयत्न जनतेने केव्हाच ओळखला आहे. .यापूर्वी तालुक्यात हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते, युवक-युवती यांच्यावर हल्ले करण्याचे प्रकार घडले त्यावेळी तुमची सदभावना कुठे गेली होती? सकल हिंदू समाजाच्या मोर्चाला विरोध करणारे पत्रक अजूनही जनता विसरलेली नाही. त्यामुळेच अडचणीत आलात की हिंदुत्ववादी असल्याचे दाखवायचे हे संगमनेरी जनता कधीही मान्य करणार नाही. .Ahilyanagar News: 'श्रीगोंदे नगरपरिषद निवडणुकीच्या हालचाली गतिमान'; इच्छुकांची संख्या मोठी, आरक्षण ठरवणार अनेकांचे भवितव्य .कीर्तनकार संग्रामबापू भंडारे महाराज यांनी केलेल्या वक्तव्याचे समर्थन नाही. परंतु आध्यात्मिक क्षेत्रातील एखाद्या व्यक्तीला अतिशय त्रागाने अशा प्रकारचे वक्तव्य करावे लागते, हे दुर्दैव असल्याचेही आमदार खताळ यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.