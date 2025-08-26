अहिल्यानगर

MLA Hemant Ogle : कामे नीट करा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा: आमदार हेमंत ओगलेंचा अधिकाऱ्यांना इशारा; शिक्षण, आरोग्य सेवेत ढिसाळपणा

MLA Hemant Ogle Warns Officials : आरोग्य विभागाच्या सर्वाधिक तक्रारी आहेत. त्यामुळे कारभार सुधारा. टाकळीभान येथील आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवरही आमदारांचा पारा चढला. तातडीने नवा अधिकारी द्या, अशा थेट सूचना तालुका आरोग्याधिकारी मोहन शिंदे यांना देण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर: शिक्षण विभागातील निकृष्ट पोषण आहार, मोडकळीस आलेल्या शाळा, रस्त्यांची दुर्दशा, आरोग्य सेवांचा ढासळलेला दर्जा, पाणीपुरवठा योजनांतील अनियमितता आणि शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटारींच्या सततच्या चोऱ्या या सर्व विषयांनी आमसभा वादळी ठरली. अधिकारी बेपर्वाई करतील, तर गाठ माझ्याशी आहे. कारभार नीट करा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा सज्जड दम आमदार हेमंत ओगले यांनी अधिकाऱ्यांना यावेळी दिला.

