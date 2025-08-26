MLA Hemant Ogle : कामे नीट करा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा: आमदार हेमंत ओगलेंचा अधिकाऱ्यांना इशारा; शिक्षण, आरोग्य सेवेत ढिसाळपणा

श्रीरामपूर: शिक्षण विभागातील निकृष्ट पोषण आहार, मोडकळीस आलेल्या शाळा, रस्त्यांची दुर्दशा, आरोग्य सेवांचा ढासळलेला दर्जा, पाणीपुरवठा योजनांतील अनियमितता आणि शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटारींच्या सततच्या चोऱ्या या सर्व विषयांनी आमसभा वादळी ठरली. अधिकारी बेपर्वाई करतील, तर गाठ माझ्याशी आहे. कारभार नीट करा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा सज्जड दम आमदार हेमंत ओगले यांनी अधिकाऱ्यांना यावेळी दिला..Maratha Reservation: 'तीन मराठा समाजबांधवांची मंगळवेढा-मुंबई सायकलवारी'; मुंबईतील आरक्षण आंदोलनात होणार सहभागी.येथील प्रशासकीय इमारतीमध्ये श्रीरामपूर-राहुरी मतदार संघाच्या आमसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रांताधिकारी किरण सावंत, तहसीलदार मिलिंद वाघ, राहुरीचे तहसीलदार नामदेव पाटील, पाटबंधारे विभागाचे अभियंता संजय कल्हापुरे, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सुरेश गायकवाड, गटविकास अधिकारी सुभाष म्हस्के, करण ससाणे, सचिन गुजर, शरद नवले, बाबासाहेब दिघे, सुधीर नवले आदी उपस्थित होते..पोषण आहारात किडलेले धान्य वाटप होत असल्याचे व्हिडिओ समोर आल्याने आमदार ओगले यांनी गटशिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी यांना धारेवर धरले. आरोग्य विभागाच्या सर्वाधिक तक्रारी आहेत. त्यामुळे कारभार सुधारा. टाकळीभान येथील आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवरही आमदारांचा पारा चढला. तातडीने नवा अधिकारी द्या, अशा थेट सूचना तालुका आरोग्याधिकारी मोहन शिंदे यांना देण्यात आली..रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कोंडी करण्यात आली. नवीन रस्त्यांसाठी निधीच उपलब्ध नाही, अशी कबुली अधिकाऱ्यांनी दिली. दत्तनगर जलजीवन योजना केवळ ३० टक्केच पूर्ण असून, ठेकेदाराला सुमारे २१ हजार रुपये दिवसाला दंड ठोठावला असल्याचे जीवन प्राधिकरणाचे अभियंता सुरेश गायकवाड यांनी सांगितले. अनामत रक्कम भरूनही नळजोडणी न मिळाल्याने कारेगाव येथील ग्रामस्थांनी रोष व्यक्त केला. सकाळी साडेअकराला सुरू झालेली सभा दुपारी उशिरापर्यंत चालली. पाणीपुरवठा योजनांवर स्वतंत्र आढावा घेण्याच्या सूचना आमदारांनी शेवटी दिल्या..Ahilyanagar News:'अकोले तालुक्यातील प्रवरा नदीवरील रंधा धबधब्यावर होणार काचेचा पूल'; बांधकाम विभागाकडून निविदा,संकल्पचित्र प्रसिद्ध.पोलिस अधिकाऱ्यास निलंबित करागोदावरी व प्रवरा नदीकाठावरील शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटारी व केबल चोरीचा प्रश्न ऐरणीवर आला. मात्र, यावर उत्तर द्यायला तालुका पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक गैरहजर राहिल्याने संताप व्यक्त झाला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जितेंद्र भोसले यांनी त्यांच्या निलंबनाचा ठराव मांडला. अशा अधिकाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही, असा इशारा यावेळी आमदार ओगले यांनी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.