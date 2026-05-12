Ahilyanagar Protest:अहिल्यानगरमध्ये सकल हिंदू समाजाचा रास्तारोको; महिलेच्या छेडप्रकरणी आमदार संग्राम जगताप आक्रमक, एकजूट दाखवा!

अहिल्यानगर: नगर-पुणे शिवशाही बसमध्ये कंडक्टरने महिलेची छेड काढल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आमदार संग्राम जगताप आक्रमक झाले. महिलांचे शोषण करण्याच्या नव्या फंड्याविरोधात सकल हिंदू समाज रस्त्यावर उतरला. .आज सकाळी कायनेटिक चौकात आमदार संग्राम जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली तासभर रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. संबंधित कंडक्टरवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. याप्रसंगी महापौर ज्योती गाडे, भाजप शहर जिल्हाध्यक्ष अनिल मोहिते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी व हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते..जगताप म्हणाले, आजपर्यंत आपण लव्ह, लॅण्ड, व्होट जिहाद विरोधात आंदोलने केली. पण आता नाशिकमध्ये आयटी जिहाद व नगरमध्ये ट्रॅव्हल जिहादचे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे हिंदू महिला भगिनींची सुरक्षितता धोक्यात आली. या विरोधात सर्व हिंदू महिला व नागरिकांनी जागरूक होणे आवश्यक आहे. .महिलांनी एका विशिष्ट समाजाचे षडयंत्र समजून घेणे आवश्यक आहे. हा समाज सातत्याने हिंदू समाजावर अत्याचार करत आहे. आता हे सहन न करता जशास तसे उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. ज्या बस, रिक्षा व गाडीने महिला प्रवास करत असतील त्या गाड्यांचे ड्रायव्हर व कंडक्टर हे हिंदू आहेत की नाही याची खात्री करूनच त्या गाडीने प्रवास करा..एकजूट दाखवायापूर्वी ज्या घटना घडल्या त्याविरोधात कारवाईची मागणी शासनाकडे केली आहे. शासन त्यावर कारवाई करेलच, पण आपण सर्वांनी जागरूक होऊन एकजूट दाखवली पाहिजे. नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल निवडणुकीत जसा सर्व हिंदू समाज एकवटला, तशी एकजूट आता अंतर्गत मतभेद विसरून महाराष्ट्रात दाखवा, असे आवाहन आमदार जगताप यांनी केले.