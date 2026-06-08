Akole illegal liquor: अकोलेत अवैध दारूविक्रीवर आमदारांचा थेट ‘ॲक्शन मोड’; पोलिसांना कारवाईचे आदेश, महिलांच्या तक्रारीनंतर आमदारांचा पुढाकार

अकोले : तालुक्यात अवैध दारू विक्रीच्या तक्रारी सातत्याने येत असताना पोलिस प्रशासन व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर आमदार डॉ. किरण लहामटे आणि त्यांच्या पत्नी पुष्पा लहामटे यांनी स्वतः पुढाकार घेत तालुक्यातील मेहंदुरी, इंदोरी व निंबरळ, राजूर, अकोले परिसरातील अवैध दारूविक्री केंद्रांवर जात पोलिस प्रशासनाला कारवाईस भाग पाडले..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.मागील काही दिवसांपासून विविध गावांमधून अवैध दारूविक्रीमुळे सामाजिक वातावरण बिघडत असल्याच्या तक्रारी आमदार लहामटे यांच्याकडे येत होत्या. महिलांतून याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. अनेक कुटुंबांतील कर्ते पुरुष व तरुण व्यसनाच्या आहारी जात होते. हे निदर्शनास आल्यानंतर आमदार लहामटे यांनी प्रत्यक्ष संबंधित गावांमध्ये जाऊन परिस्थितीची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला..मेहंदुरी, इंदोरी आणि निंबरळ येथे अचानक भेट देत त्यांनी अवैध दारू विक्री अड्ड्यांवर जात पाहणी केली. त्यानंतर तातडीने पोलिसांना घटनास्थळी बोलावून संबंधित दारूसाठा त्यांच्या ताब्यात देण्यात आला. तसेच ग्रामपंचायत प्रशासनालाही अवैध दारू व्यावसायांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याच्या सूचना दिल्या..आमदार लहामटे यांनी यावेळी अवैध दारूविक्रेत्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नसल्याचा इशारा देत संबंधित विभागांनी आपली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडावी, अशी तंबी दिली..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.\rदरम्यान, एका लोकप्रतिनिधीला स्वतः रस्त्यावर उतरून अशा प्रकारच्या कारवाया कराव्या लागत असल्याने पोलिस प्रशासन व उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यक्षमतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अवैध दारूविक्रीमुळे युवकांचे भवितव्य धोक्यात येत असून, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत असल्याने या व्यवसायांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.