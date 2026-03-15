देवदैठण : श्रीगोंदे तालुक्याचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी पहिल्याच कार्यकाळात महाराष्ट्र विधानसभेत सक्रिय आणि अभ्यासू आमदार म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न सभागृहात सातत्याने मांडत त्यांनी अल्पावधीतच प्रभावी उपस्थिती नोंदवली आहे. विविध लक्षवेधी सूचनांद्वारे राज्यातील, तसेच स्थानिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा त्यांचा प्रयत्न विशेष ठरत आहे..श्रीगोंदे तालुक्याच्या राजकारणात माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी अनेक वर्षे प्रभावी नेतृत्व केले आहे. त्यांच्या राजकीय परंपरेतून पुढे आलेले विक्रम यांनीही स्वतःच्या कामाच्या जोरावर स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. विधानसभेत त्यांनी काही महत्त्वाच्या विषयांवर लक्षवेधी सूचना मांडत सरकारचे लक्ष वेधले. हुंडाबळी कायद्याचा गैरवापर थांबविणे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याची मागणी, ॲनालॉग चीजचा मेनूकार्डमध्ये स्पष्ट उल्लेख आणि बनावट पनीर विक्रीवर कारवाई, खासगी विद्यापीठांवरील नियंत्रण, भूमिअभिलेख कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, अंगणवाडी व प्राथमिक शाळांच्या सुधारणा या विषयांवर त्यांनी मुद्देसूद भूमिका मांडली..याशिवाय रुईछत्तीशी परिसरातील ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली सुरू असलेल्या डान्स बारवर बंदी, मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी उपाययोजना आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने कृत्रिम फुलांवर बंदी अशा सामाजिक विषयांकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले..स्थानिक पातळीवर श्रीगोंदे तालुक्यातील आरोग्य उपकेंद्रे तातडीने सुरू करून ग्रामीण आरोग्य सेवा मजबूत करण्याची मागणीही त्यांनी केली. सातत्याने लक्षवेधी सूचना देत अभ्यासपूर्ण आणि मुद्देसूद मांडणी करणारे आमदार म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे. पहिल्याच कार्यकाळात विधानसभेत सक्रिय भूमिका घेत त्यांनी उदयोन्मुख आणि अभ्यासू नेतृत्वाची झलक दाखवली असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे..लक्षवेधीचे अध्यक्षअनेक नवोदित आमदार त्यांना विनोदाने 'लक्षवेधीचे अध्यक्ष' म्हणून संबोधतात. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा श्रीगोंदे तालुक्याचा दबदबा कायम राहील, अशी भावना कार्यकर्ते आणि नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे..मुद्द्याची दखलहिवाळी अधिवेशनादरम्यान आमदार विक्रम पाचपुते यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांमुळे मुख्यमंत्री, तसेच संबंधित विभागातील मंत्र्यांनाही त्या लक्षवेधी सूचनांवर गांभीर्याने विचार करावा लागला, त्यांच्या सातत्यपूर्ण आणि मुद्देसूद मांडणीमुळे विधानसभेत त्यांची दखल घेतली जात असल्याचेही जाणकारांचे मत आहे.