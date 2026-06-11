अहिल्यानगर

Shirdi peda: शिर्डीतील 'चिरंजीव पेढे' संशयाच्या भोवऱ्यात, बुरशी आढळल्यानं खळबळ; तुकाराम मुंढेंच्या आदेशानंतर छापे

Mold found in Shirdi Chiranjeev Peda during food inspection: शिर्डीतील ‘चिरंजीव पेढे’वर बुरशी, भेसळीच्या तक्रारींनंतर अन्न व औषध प्रशासनाचा धडक छापा; नमुने तपासणीसाठी पाठवले, अहवालानुसार कडक कारवाईची तयारी
Shirdi Sweet Shop Under Scanner After Fungus Detected in Chiranjeev Peda

Shirdi Sweet Shop Under Scanner After Fungus Detected in Chiranjeev Peda

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिडीं : अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने मंगळवारी पेढे विक्री करणाऱ्या दुकानांवर छापे मारले. पेढ्यांचे नमुने संकलित केले. काही ठिकाणी विकल्या जाणाऱ्या पेढ्यांवर बुरशी आढळल्याने आणि त्याबाबत तक्रारी आल्याने ही कारवाई करण्यात आली. हे नमुने तपासणीत खाण्यास अयोग्य आढळल्यास दुकानदारांवर कारवाईचे करण्याचे संकेत या पथकाने दिले. साईंच्या नगरीत विकले जाणारे पेढे या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

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