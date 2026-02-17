अहिल्यानगर

Pathardi Accident: रस्ता अपघातात माय-लेकाचा मृत्यू; दुचाकी व कारची भाषण धडक, महाशिवरात्रीच्या दिवशी काळाचा घाला!

Festival Turns Fatal: Mother and Son Killed in Bike–Car Accident

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पाथर्डी ​: महाशिवरात्रीच्या दिवशी दर्शनासाठी निघालेल्या मायलेकावर काळाने झडप घातली. कोरडगाव रोडवरील टाकळी फाटा येथे दुचाकी व कार यांच्यात झालेल्या अपघातात उमेश जगन्नाथ औटी (वय ४४) व त्यांच्या आई कौशल्या जगन्नाथ औटी (वय ६६, रा. औटीवस्ती, पाथर्डी) यांचा मृत्यू झाला.

