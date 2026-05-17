kidney Transplant: आईने मुलाला, बहिणीने भावाला दिले जीवनदान; प्रवरा रुग्णालयात अवयव प्रत्यारोपण यशस्वी, उल्लेखनीय कामगिरी!

कोल्हार : लोणी (ता. राहाता) येथील डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयाने ग्रामीण भागातील दोन रुग्णांना नवसंजीवनी देत आरोग्य सेवेत महत्त्वपूर्ण कार्य केले. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या अवयव प्रत्यारोपण केंद्रात एका आईने आपल्या ३६ वर्षीय मुलाला, तर एका बहिणीने आपल्या ४८ वर्षीय भावाला मूत्रपिंड दान केले. .farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .दोन्ही किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडल्या. रुग्णांना नवजीवन मिळाली आहे. जिल्ह्यातील ३६ वर्षीय तरुण गेल्या दोन वर्षांपासून डायलिसिसवर होता. उपचारासाठी तो लोणी येथील प्रवरा मेडिकल रुग्णालयात दाखल झाला होता. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी किडनी प्रत्यारोपण हाच एकमेव पर्याय असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर त्याच्या आईने स्वतःचे मूत्रपिंड दान करण्याचा निर्णय घेतला, तसेच जिल्ह्यातील ४८ वर्षीय व्यक्तीस त्यांच्या बहिणीने मूत्रपिंड दान केले. .या महत्त्वपूर्ण शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णालय प्रशासनातील अधिष्ठाता डॉ. सतीश महाजन, रुग्णालय प्रशासन संचालक डॉ. योगेंद्र सिंह, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुरेश जगदाळे, डॉ. एन. एस. पवार, डॉ. जोरवेकर, डॉ. तुषार भवर, डॉ. संजय चौधरी, डॉ. अमोल भालेराव, डॉ. मयूर गंगवाल, डॉ. ऋषिकेश वाघोलीकर, डॉ. काजल दरंडले, डॉ. रोहन रघुवंशी, डॉ. सूरज बांगर, डॉ. भाग्यश्री पुराणिक, तसेच इतर तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य लाभले..डॉ. विखे पाटील व डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी ग्रामीण भागात जागतिक दर्जाची आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी, असे स्वप्न पाहिले होते. आज डॉ. राजेंद्र विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली त्या स्वप्नांची यशस्वी पूर्तता होत आहे. यामुळे केवळ अहिल्यानगर नव्हे, तर मराठवाड्यासह राज्यातील गरजू रुग्णांना येथे जीवनदान मिळते. अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत डॉ. विपिन विभुते, डॉ. राहुल तांबे, डॉ. मनीष प्रसाद पाठक यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ टीमने ही शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण केली..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...गरजू रुग्णांनी लाभ घ्यावालोणी येथील प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत करण्यात येत असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली. गरजू रुग्णांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.