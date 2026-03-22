Success Story: मोलमजुरी करणाऱ्या आईचा मुलगा आयआयटीत; पारनेरच्या संतोष पागिरेंची गरुड झेप, लहानपणीच वडिलांचे छत्र हरपले!

-सनी सोनावळे टाकळी ढोकेश्वर: पिंपरी पठार (ता. पारनेर) येथील डॉ. संतोष पागिरे यांचा प्रतिकूल परिस्थितीतून सुरू झालेला प्रवास आता देशातील सर्वोच्च तंत्रज्ञान संस्थांपैकी एक असलेल्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) मध्ये प्राध्यापक पदापर्यंत पोहोचला आहे..लहानपणीच वडिलांचे छत्र हरपलेल्या संतोष यांना त्यांच्या आईने मोलमजुरी करून शिक्षणासाठी आधार दिला. आर्थिक अडचणींवर मात करत त्यांनी जिल्हा परिषद शाळेतून शिक्षण घेतले. या प्रवासात शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि मित्रांची साथ त्यांच्यासाठी मोठी ताकद ठरली. 'आईचे कष्ट आणि शिक्षकांचे मार्गदर्शन, यामुळेच मी येथे पोहोचलो,' असे ते नमूद करतात..सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून रसायनशास्त्रात पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी जर्मनीत पीएच. डी. केली. त्यांच्या संशोधनाला जागतिक स्तरावर दखल मिळाली. शोधनिबंधांना तीन हजारांहून अधिक संदर्भ मिळाले आहेत. सध्या ते ऑस्ट्रेलियातील टास्मानिया विद्यापीठ येथे कार्यरत आहेत. विविध देशांतील संशोधकांशी त्यांनी मजबूत जाळे निर्माण केले आहे. .त्यांच्या यशामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना नवे प्रेरणास्थान मिळाले आहे. शिक्षणाच्या बळावर मोठी स्वप्ने पूर्ण करता येतात, हा आत्मविश्वास त्यांनी निर्माण केला आहे. मे २०२६ पासून ते आयआयटी मध्ये संशोधक प्राध्यापक म्हणून रुजू होणार आहेत. ग्रामीण भागातून जागतिक स्तरावर झेप घेणाऱ्या या यशोगाथेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर संघर्ष होता. पण हार मानली नाही. आईचे कष्ट, शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि मित्रांची साथ, हीच माझी खरी ताकद ठरली. ग्रामीण भागातूनही मोठी स्वप्ने पाहून ती पूर्ण करता येतात, यावर माझा ठाम विश्वास आहे.- संतोष पागिरे, प्राध्यापक, आयआयटी