सार्वजनिक विहरीत पाण्याएेवजी होतं वेगळंच घबाड, पोलिसही अवाक

अकोले : तालुक्यातील कळस खुर्द येथील टपरीच्या शटरचे कुलूप तोडून किराणा माल व रोख रक्कम चोरून नेली. त्याचा तपास करीत असताना पोलिस एका विहिरीजवळ गेले आणि त्यांना तेथे पाण्याऐवजी वेगळेच घबाड सापडले. अकोले तालुक्यात कळस ग्रामपंचायत आहे. या ग्रामपंचायतीची सार्वजनिक विहीर आहे. तेथे हा ऐवज मिळाला. या बाबत माहिती अशी ः कळस खुर्द येथे 17 जुन 2020 रोजी राञी टपरीचे तोडून आत प्रवेश करीत चोरी केली होती. यामध्ये 5095 रुपायांचा बिस्किटं, चॅाकलेट, चिक्की, साबण इत्यादी मालासह रोख रक्कम चोरीला गेली होती. हेही वाचा - हुक्का पार्लरमध्ये सापडली ही बड्या घरची पोरं-पोरी या बाबत गोरख विठ्ठल आगविले यांनी अकोले पोलिसांत फिर्याद दिल्यानंतर अकोले पोलिसांनी आरोपी भाऊसाहेब तुळशीराम डोके (वय 23), नवनाथ रघुनाथ डोके( वय 25) या दोघांना व नंतर त्याचा तिसरा साथीदार राजेंद्र तुळशीराम डोके (वय 20) यांना अटक केली. पोलिस निरीक्षक अरविंद जोंधळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरु असताना काही दिवसांपूर्वी म्हणजे 14 जून रोजी कळस बुद्रुक येथे किरण हरिभाऊ वाकचौरे याची गाडी चोरीला गेल्याचा गुन्हा दाखल होता. अकोले पोलिसांनी आपला खाक्या दाखवताच त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. कळस बु येथे ग्रामपंचायतच्या सार्वजनिक विहिरीत मोटारसायकल ठेवल्याचे सांगितले. अकोले पोलिसांनी चार मोटारसायकल त्या विहिरीतून काढल्या. ही मोटारसायकलची अट्टल टोळी जेरबंद केली. या वेळी पोलिस निरीक्षक अरविंद जोधळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पो.कॅा.कोरडे,पो.ना.संदीप पांडे,पो.ना.आनंद मैड,पो.ना.गुडवाल यांनी काम केले. अहमदनगर

