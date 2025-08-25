MP Bhausaheb Wakchoure: ‘शहापूर-घोटी’ला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा द्या: खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे; रस्ते वाहतूकमंत्री गडकरी यांची घेतली भेट

कुकाणे: शहापूर घोटी विशाखापट्टणम राज्यमार्ग क्रमांक ५० अकोले ते शेवगाव गेवराई मार्गे विशाखापट्टणम या मार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाची मंजुरी देऊन चौपदरीकरण करावे, अशी मागणी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. .SushilKumar Shinde: तीन-तीन पराभव पचवले, काँग्रेस संपत नाही: माजी केंद्रीयमंत्री सुशीलकुमार शिंदे; जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार यांचा सत्कार.महामार्ग हा पठारी भागातून जात असल्याने अवजड वाहतूक करणारे ट्रक कंटेनर तसेच साखर कारखानदारीमुळे मोठ्या प्रमाणात ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असते. हा राज्यमार्ग शिर्डी ते शनिशिंगणापूर, देवगड, नांदेड, माहूर, तिरुपती बालाजी सारख्या तीर्थक्षेत्रांना जोडतो. त्यामुळे खासगी वाहनांची तसेच भाविकांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असते. हा राजमार्ग ज्या भागातून जातो. .तो भाग औद्योगिक व कृषी क्षेत्राशी निगडित असल्याने या क्षेत्राशी निगडित असलेल्या कच्च्या मालाची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू असते. त्यामुळे सध्याचा रस्ता हा अपुरा पडत आहे. या अपुऱ्या रस्त्यामुळे दररोज अपघात होऊन अनेक जण मृत्युमुखी पडत आहेत. अनेकांना अपंगत्व आलेले आहे..नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी हा रस्ता प्रमुख राज्य मार्ग असल्याने या रस्त्याचे तातडीने चौपदरीकरण होणे गरजेचे आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता या मार्गाला तातडीने चौपदरीकरण करण्याची मंजुरी द्यावी, अशी मागणी खासदार वाकचौरे यांनी केली आहे. यावर मंत्री गडकरी यांनी सकारात्मकता दाखवत लवकरच मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले आहे..माेठी बातमी! 'साेलापुरातील प्राथमिक शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची होणार फेरतपासणी'; जिल्ह्यात उडाली खळबळ.शहापूर घोटी विशाखापट्टणम राज्य मार्गाला राष्ट्रीय महामार्गासाठी लवकरच मंजुरी मिळणार असल्याचे मंत्री गडकरी यांनी सांगितले आहे. बेलापूर परळी रेल्वे मार्ग व वरील राज्यमार्ग हे शिर्डी मतदार संघातील वैभवात भर पाडणारे आहे.- भाऊसाहेब वाकचौरे, खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.