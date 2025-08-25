अहिल्यानगर

MP Bhausaheb Wakchoure: ‘शहापूर-घोटी’ला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा द्या: खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे; रस्ते वाहतूकमंत्री गडकरी यांची घेतली भेट

MP Meets Nitin Gadkari: महामार्ग हा पठारी भागातून जात असल्याने अवजड वाहतूक करणारे ट्रक कंटेनर तसेच साखर कारखानदारीमुळे मोठ्या प्रमाणात ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असते. हा राज्यमार्ग शिर्डी ते शनिशिंगणापूर, देवगड, नांदेड, माहूर, तिरुपती बालाजी सारख्या तीर्थक्षेत्रांना जोडतो.
MP Bhausaheb Wakchaure meets Union Minister Nitin Gadkari, demands National Highway status for Shahapur-Ghoti road.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुकाणे: शहापूर घोटी विशाखापट्टणम राज्यमार्ग क्रमांक ५० अकोले ते शेवगाव गेवराई मार्गे विशाखापट्टणम या मार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाची मंजुरी देऊन चौपदरीकरण करावे, अशी मागणी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

