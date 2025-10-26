Parner News : गडरक्षण हीच खरी शिवसेवा! खासदार छत्रपती शाहु महाराज

पारनेर - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा केवळ जयघोष करून चालणार नाही, तर त्यांच्या गडांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक मराठी माणसाची आहे, असा प्रभावी संदेश खासदार छत्रपती शाहु महाराज यांनी रविवारी किल्ले भुदरगड येथे दिला. .खासदार नीलेश लंके यांच्या ‘आपला मावळा’ संघटनेतर्फे सुरू असलेल्या गडसंवर्धन आणि स्वच्छता मोहिमेचा आठवा टप्पा हजारो तरुण-तरुणींच्या उपस्थितीत उत्साहात पार पडला.या मोहिमेचा शुभारंभ खासदार छत्रपती शाहू महाराज, आमदार जयंत पाटील आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व्ही. बी. पाटील यांच्या हस्ते झाला. यावेळी बोलताना शाहु महाराज म्हणाले, “गडांवरील स्वच्छता, मंदिरे दुरुस्ती, सूचना फलक बसविणे हे छोटे पण प्रभावी उपक्रम आहेत..पुढील पिढ्यांसाठी स्वच्छ आणि सशक्त गड सोडून जाण्याचे कार्य नीलेश लंके करीत आहेत. शिवरायांच्या विचारांना लोकांच्या मनात रुजविण्यासाठी ते करत असलेले प्रयत्न खरोखर कौतुकास्पद आहेत.'ते पुढे म्हणाले, 'आपला मावळा’ ही संघटना भविष्यात लाखो मावळ्यांना घेऊन शिवकार्याच्या रणांगणात उतरलेली पाहायला मिळेल, असा मला विश्वास आहे.'.खासदार नीलेश लंके यांनी यावेळी स्वतः झाडू हातात घेऊन स्वच्छतेत सहभाग घेतला. त्यांनी मावळ्यांसमोर सांगितले की, 'लोकप्रतिनिधी म्हणून भाषणांपेक्षा कृतीला अधिक महत्त्व आहे. शिवनेरीपासून सुरू झालेली ही मोहीम धर्मवीर गड, रायरेश्वर, रामशेज, तिकोना, प्रतापगड पार करत आता भुदरगडवर पोहोचली आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकोटांचा हा वारसा अखंड राहावा म्हणून हा उपक्रम आहे.' लंके यांनी सरकारकडून गडसंवर्धनासाठी विशेष निधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली..रविवारी सकाळी ‘आपला मावळा’चे टी-शर्ट घातलेले हजारो युवक-युवती फावडे, कुदळ, झाडू घेऊन 'जय शिवराय!' च्या घोषात गडाकडे रवाना झाले. कचरा निर्मूलन, झुडपांची छाटणी, वृक्षारोपण, बाके, डस्टबिन, सौरदिवे बसविणे अशा अनेक उपक्रमांनी गड परिसर स्वच्छ व आकर्षक झाला..यावेळी आर. के. पवार, सत्यजीत जाधव, राहुल देसाई, प्रतिक पाटील, सुदेश सापळे, संतोष मेंगाने, अनिल घाटगे, सुनिल शिंत्रे, प्रकाश पाटील, रणधीर मोरे, निखिल निंबाळकर, के. के. भारतीय आदींसह ‘आपला मावळा’ प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.