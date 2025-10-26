अहिल्यानगर

Parner News : गडरक्षण हीच खरी शिवसेवा! खासदार छत्रपती शाहु महाराज

‘आपला मावळा’ ची भुदरगडवर गडसंवर्धन; हजारो तरुणांचा सहभाग.
MP Chhatrapati Shahu Maharaj

MP Chhatrapati Shahu Maharaj

sakal

मार्तंड बुचुडे
Updated on

पारनेर - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा केवळ जयघोष करून चालणार नाही, तर त्यांच्या गडांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक मराठी माणसाची आहे, असा प्रभावी संदेश खासदार छत्रपती शाहु महाराज यांनी रविवारी किल्ले भुदरगड येथे दिला.

