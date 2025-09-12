अहिल्यानगर

MP Nilesh Lanke: विकासासाठी स्थानिक विकास आघाडी करू: खासदार नीलेश लंके; 'जिरवाजीरवीचे राजकारण करण्यापेक्षा तालुक्याचा विकास हाच आपला अजेंडा'

No Politics of Rivalry: श्रीगोंदे नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत चांगल्या विचारांच्या लोकांना सोबत घेऊन वेळप्रसंगी श्रीगोंदे शहर आघाडी स्थापन करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याबद्दल आम्ही विचार करीत आहोत. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबतही तोच विचार करीत आहोत.
श्रीगोंदे : जिरवाजीरवीचे राजकारण करण्यापेक्षा तालुक्याचा विकास हाच आपला अजेंडा आहे. त्यासाठी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका निवडणुकांना पूर्ण ताकदीने सामोरे जाणार असून, प्रसंगी स्थानिक विकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणुका लढण्याची आमची तयारी सुरू असल्याचे खासदार नीलेश लंके यांनी सांगितले.

