MP Nilesh Lanke: विकासासाठी स्थानिक विकास आघाडी करू: खासदार नीलेश लंके; 'जिरवाजीरवीचे राजकारण करण्यापेक्षा तालुक्याचा विकास हाच आपला अजेंडा'

श्रीगोंदे : जिरवाजीरवीचे राजकारण करण्यापेक्षा तालुक्याचा विकास हाच आपला अजेंडा आहे. त्यासाठी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका निवडणुकांना पूर्ण ताकदीने सामोरे जाणार असून, प्रसंगी स्थानिक विकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणुका लढण्याची आमची तयारी सुरू असल्याचे खासदार नीलेश लंके यांनी सांगितले. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.श्रीगोंद्यात खासदार लंके यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार पक्ष) प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक पार पडली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना खासदार लंके म्हणाले की, आज श्रीगोंदे तालुक्यातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून आगामी निवडणुकीला कशा पद्धतीने सामोरे जायचे, याबाबत त्यांची भूमिका समजून घेतली. श्रीगोंदे नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत चांगल्या विचारांच्या लोकांना सोबत घेऊन वेळप्रसंगी श्रीगोंदे शहर आघाडी स्थापन करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याबद्दल आम्ही विचार करीत आहोत. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबतही तोच विचार करीत आहोत..प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी कांद्याच्या भावाविषयी विचारले असता लंके म्हणाले की, कांदा प्रश्नाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आपण संसदेच्या दारात आंदोलन केले. आंदोलन करताच काही दिवसांत भाव वाढले होते. आता भाव कमी झाल्याने पुन्हा आंदोलन उभे करणार आहे. ते पुढे म्हणाले की, लिंपणगाव येथील उड्डाणपूल होणे गरजेचे आहे. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.तेथील भूसंपादनाचा विषय प्रलंबित असल्याने पुलाचे काम थांबले आहे. याबाबत रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन हा विषय तातडीने मार्गी लावण्यासाठी आपला पाठपुरावा सुरू आहे.यावेळी ज्येष्ठ नेते बाबासाहेब भोस, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष हरिदास शिर्के, निवास नाईक, संतोष इथापे, ऋषिकेश गायकवाड, प्रा. संजय लाकूडझोडे, भगवान गोरखे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.