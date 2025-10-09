MP Nilesh Lanke : सरन्यायाधिशांवर बूट भिरकावणाऱ्या राकेश किशोर यांना संविधानाची भेट देत खासदार नीलेश लंके यांच्याकडून निषेध

पारनेर - देशाचे सरन्यायाधिश भूषण गवई यांच्यावर बूट भिरकावल्यानंतर देशभर खळबळ उडाली. या घटनेच्या निषेधार्थ खासदार नीलेश लंके यांनी नवी दिल्लीत गुरूवारी वकील राकेश किशोर यांच्या निवासस्थानी जाऊन संविधानाची प्रत व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे छायाचित्र भेट दिले..पत्रकारांशी बोलताना खासदार लंके म्हणाले, 'राकेश किशोर यांनी संकुचित वृत्तीतून तसेच मनूवादी विचारातून हे कृत्य केले. संविधानामुळेच आपला परिवार अनेक वर्षांपासून चालत आहे. त्यांना या बाबीचा विसर पडला आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या कृत्याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी मी त्यांच्या निवासस्थानी आलो होतो.'.खासदार लंके पुढे म्हणाले, 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान निर्माण केले. त्याचे संरक्षण करणे सरन्यायाधिश भूषण गवई यांचे काम आहे. त्यांच्या विरोधात घडलेले अवमानकारक कृत्य ही फक्त एका व्यक्तीची चूक नाही, तर खऱ्या अर्थाने देशाचा अवमान आहे. या भेटीत संविधानाची प्रत व डॉ. आंबेडकर यांचे छायाचित्र सुपूर्द करून मी त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची आठवण करून दिली आहे.'.'राकेश किशोर यांनी संविधान व डॉ. बाबासाहेबांचे विचार सतत्याने स्मरणात ठेवावे. त्यांचे हे कृत्य समाजात मनूवादी आणि अवमानकारक वृत्तीस प्रोत्साहन देणारे आहे. अश्या घटनेचा निषेध करणे आवश्यक आहे.'- नीलेश लंके, खासदार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.