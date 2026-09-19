MPSC State Service 2024 : राज्यसेवा २०२४च्या मुख्य परीक्षेत निवड; नियुक्ती कधी? ७६ पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांना २ वर्षांपासून प्रतीक्षा

अहिल्यानगर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ मधून पुरवठा निरीक्षण अधिकारी पदासाठी निवड झालेल्या ७६ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. याच परीक्षेतून निवड झालेल्या अन्य संवर्गातील अधिकाऱ्यांना ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी नियुक्ती आदेश देण्यात आले. मात्र, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी पदावरील उमेदवार अद्याप नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत..नियुक्तीला विलंब होत असल्याने संबंधित उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे. एकाच परीक्षेतून निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत फरक का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नियुक्ती प्रक्रियेतील विलंबाबाबत तदर्थ नियुक्त्या, विनंती बदल्या, तसेच विभागातील प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे वेळ लागत असल्याचे सांगण्यात येत असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. पुरवठा विभागातील काही पुरवठा निरीक्षकांना यापूर्वी तात्पुरत्या स्वरूपात निरीक्षण अधिकाऱ्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. या तात्पुरत्या नियुक्त्यांना कायमस्वरूपी स्वरूप देण्याबाबतही हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. या प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे नियमित राज्यसेवा परीक्षेतून निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीवर परिणाम होत असल्याची भावना उमेदवारांनी व्यक्त केली आहे..Gold Rate Today: गौरी-गणपतीत सोन्याच्या भावात मोठी उलथापालट! 2 दिवसांत ₹30 हजार... मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात ताजा भाव काय?.अंतिम निवडीनंतर वैद्यकीय तपासणी, कागदपत्र पडताळणी व अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करूनही नियुक्ती न झाल्याने उमेदवारांच्या पुढील नियोजनावर परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाने विलंबाचे नेमके कारण स्पष्ट करून प्रलंबित प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी आणि ७६ उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी होत आहे. कागदपत्र पडताळणी पूर्ण निवड झालेल्या उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी १७ ते १९ जून २०२६ दरम्यान करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित प्रक्रिया २४ ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे..कागदपत्रे, पोलिस पडताळणी, तसेच खेळाडू, दिव्यांग आदी प्रवर्गांतील आवश्यक प्रमाणपत्रांच्या पडताळण्या पूर्ण झाल्यानंतरही नियुक्ती आदेश निघालेले नाहीत. पंधरा दिवसांपासून प्रतीक्षा विनंती बदल्यांशी संबंधित फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात असल्याचे इतर संवर्गांच्या नियुक्त्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ मधून निवड झालेल्या अन्य संवर्गातील अधिकाऱ्यांना ११ ऑगस्ट रोजी नियुक्ती आदेश मिळाले. मात्र, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी पदासाठी निवड झालेल्या ७६ उमेदवारांची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे तदर्थ नियुक्त्या व विनंती बदल्यांच्या प्रक्रियेमुळे आणखी किती काळ विलंब होणार, असा प्रश्न उमेदवारांकडून उपस्थित केला जात आहे.."एमपीएससी राज्यसेवा २०२४ मधून पुरवठा निरीक्षण अधिकारी म्हणून निवड झालेल्या ७६ उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती मिळालेली नाही, ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. या उमेदवारांनी मेहनतीच्या जोरावर निवड मिळवली आहे. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. प्रशासकीय कारणांमुळे त्यांच्या नियुक्तीला अनावश्यक विलंब होऊ नये. शासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन प्रलंबित प्रक्रिया पूर्ण करावी."- प्रा. अमोल सायंबर, संचालक, मास्टर माईंड अकॅडमी, अहिल्यानगर.Shah Rukh Khan FDA Notice : तुकाराम मुंढे शाहरुख खानवर कारवाई करणार? FDA च्या नोटीसीला उत्तर न दिल्याने पुढील प्रक्रिया सुरू.पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात येत असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. गेल्या सुमारे १५ दिवसांपासून फाईल सीएमओत असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी त्यावर नेमकी कोणती कार्यवाही प्रलंबित आहे, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. नियुक्ती प्रक्रियेत नेमका अडथळा कोणता आणि नियुक्ती आदेश कधी निघणार, याबाबत उमेदवारांमध्ये संभ्रम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.