अहिल्यानगर

MPSC State Service 2024 : राज्यसेवा २०२४च्या मुख्य परीक्षेत निवड; नियुक्ती कधी? ७६ पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांना २ वर्षांपासून प्रतीक्षा

76 Supply Inspection Officers Await Appointment Orders : एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ मधून पुरवठा निरीक्षण अधिकारी म्हणून निवड झालेल्या ७६ उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत.
MPSC State Service 2024

MPSC State Service 2024

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ मधून पुरवठा निरीक्षण अधिकारी पदासाठी निवड झालेल्या ७६ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. याच परीक्षेतून निवड झालेल्या अन्य संवर्गातील अधिकाऱ्यांना ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी नियुक्ती आदेश देण्यात आले. मात्र, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी पदावरील उमेदवार अद्याप नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

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