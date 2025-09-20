Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना KYC च्या कचाट्यात; दुसऱ्या टप्प्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यात 17 हजार महिला अपात्र

अहिल्यानगर : मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण (Majhi Ladki Bahin Yojana) या योजनेसाठी आता केवायसी करावी लागणार आहे. ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी दर महिन्यात काही ना काही जाच सहन करावा लागत आहे. आता केवायसीच्या (Ladki Bahin Yojana KYC) कचाट्यात त्यांना अडकावे लागणार आहे. ती न केल्यास त्यांचा लाभ बंद होऊ शकतो. मागील महिन्यात केलेल्या तपासणीत साडेसतरा हजार महिला अपात्र ठरल्या..जिल्ह्यात अकरा लाख महिलांना मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळत आहे. राज्य सरकारकडून यापूर्वीच ज्या महिलांकडे वाहन आहे. त्यांची तपासणी करण्याबाबत जिल्ह्याकडे यादी आहे. त्याची तपासणी अद्यापि सुरूच आहे. एका घरात दोघींनी लाभ घेतला असेल किंवा वयात बसत नसतील, तर त्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते..या https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर e-KYC ची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया मोबाईलवरूनही सोप्या पद्धतीने करता येईल, पुढील दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया लाभार्थ्यांनी पूर्ण करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले. या प्रक्रियेमुळे भविष्यातील इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठीही मदत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Ration Card Updates : आता घरबसल्या बदला शिधापत्रिकेतील नाव; स्वस्त धान्य दुकानावर लागणार चार 'क्यूआरकोड'.दरवर्षी करावी लागेल प्रक्रियामहिला व बाल विकास विभागाकडून e-KYC माध्यमातून लाभार्थींचे आधार प्रमाणीकरण केले जाणार आहे. वर्षातून एकदा ही केवायसी करावीच लागेल. या केवायसीमुळे वयोगटात न बसणाऱ्या, तसेच उन्नत गटात जाणाऱ्या महिला अपात्र ठरतील. बऱ्याच दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरीत अथवा मयत होतात. त्यांना लाभाच्या यादीतून वगळले जाईल. त्यांची आकडेवारी केवायसीमुळे समोर येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे..अशी करा केवायसीhttps://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. मुखपृष्ठावर असलेल्या e-KYC बॅनरवर क्लिक केल्यावर e KYC फॉर्म उघडेल. त्यात लाभार्थ्याने आधार क्रमांक आणि पडताळणी संकेतांक (Captcha Code) नमूद करून, आधार प्रमाणीकरणासाठी संमती देत Send OTP या बटणावर क्लिक करावे. त्यानंतर OTP येईल. तो सबमीट बटणावर क्लिक करावे. यानंतर प्रणाली तपासेल की लाभार्थ्याची KYC आधीच पूर्ण झाली आहे की नाही. आधीच पूर्ण झाली असेल, तर ‘e-KYC आधीच पूर्ण झाली आहे’ असा संदेश दिसेल..पूर्ण झाली नसेल, तर आधार क्रमांक पात्र यादीत आहे की नाही हे तपासले जाईल. लाभार्थ्याने पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक, तसेच पडताळणी संकेतांक (Captcha Code) नमूद करावा. संमती दर्शवून Send OTP वर क्लिक करावे. OTP संबंधित मोबाईलवर प्राप्त झाल्यावर तो टाकून Submit बटणावर क्लिक करावा. शेवटी केवायसी पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्याचा संदेश दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.