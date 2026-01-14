Shrirampur Crime: नायगाव धुमश्चक्री प्रकरण, बेपत्ता तरुणाचा गोदापात्रात मृतदेह आढळला,नगरसेवकासह १५ जणांविरुद्ध गुन्हा, नेमकं काय घडलं..

श्रीरामपूर : जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून नायगाव (ता.श्रीरामपूर) शिवारात रविवारी दुपारी दोन गटांत धुमश्चक्री झाली. हातात गावठी कट्टे, लोखंडी रॉड आणि लाकडी दांडके घेऊन आलेल्या १० ते १५ जणांच्या टोळक्याने खरेदीदारांना बेदम मारहाण केली. यावेळी जीव वाचवताना नीलेश एकनाथ शेंडगे (रा. नेवासे) या तरुणाचा गोदावरी नदीपात्रात बुडून मृत्यू झाला. दोन दिवसांच्या शोधानंतर आज (ता. १३) नीलेशचा मृतदेह हाती लागल्याने या घटनेला आता गंभीर वळण मिळाले आहे. याप्रकरणी नवनिर्वाचित नगरसेवकासह १५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.या प्रकरणी चेतन खाजेकर याने फिर्याद दिली असून, नवनिर्वाचित नगरसेवक अर्जुन दाभाडे, राहुल धुमाळ, सागर भोसले, विजू पवार, आसिफ कैची, अकील बिल्डर, मयूर शिर्के, राहुल चव्हाण, मेजर राणा व ५ ते ६ अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, फिर्यादी चेतन खाजेकर (रा. बेलापूर रस्ता, वॉर्ड क्र. ७, श्रीरामपूर) हा डीजे ऑपरेटर आहे..त्याचे मामा नीलेश शेंडगे (रा.नेवासे) यांच्या माध्यमातून नीलेश जाधव (शिर्डी) हे नायगाव येथील चंद्रशेखर आगे यांच्या नातेवाईकांची जमीन खरेदी करणार होते. या व्यवहारासाठी रविवारी (ता. ११) दुपारी फिर्यादी, त्याचे मामा आणि इतर मित्र नायगाव येथे गेले होते. काही वेळातच तेथे तीन वाहनांतून अर्जुन दाभाडेसह वरील आरोपी आले. .‘येथे जमीन घेऊ नका,’ असे धमकावत दाभाडे याने नीलेश जाधव यांच्यावर गावठी कट्टा रोखला. आरोपींनी लाकडी दांडके आणि लोखंडी रॉडने अमित कुटे, शंकर उमाप आणि नीलेश शेंडगे यांना बेदम मारहाण सुरू केली. यावेळी मेजर राणा याने फिर्यादी चेतनच्या डोळ्याजवळ कट्ट्याच्या मागील बाजूने प्रहार करून त्याच्या गळ्यातील सात ग्रॅमची सोन्याची चेन हिसकावून घेतली..यावेळी नीलेश शेंडगे बेपत्ता झाला होता. नातेवाईकांनी दोन दिवस शोध घेतला. मात्र तो मिळून आला नाही. अखेर आज (ता. १३) त्याचा मृतदेह गोदावरी नदीपात्रात आढळून आला. उत्तरीय तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर याच गुन्ह्यात वाढीव कलम लावण्यात येणार आहे. याप्रकरणी एका संशयिताला पोलिसांना ताब्यात घेतले असल्याची माहिती अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांनी दिली..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हया घटनेमागे केवळ जमीन व्यवहार आहे की अवैध वाळू उपशाचा वाद, याबाबत परिसरात मोठी चर्चा सुरू आहे. नायगाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरू असताना महसूल आणि पोलिस प्रशासनाने त्याकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप ग्रामस्थांमधून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.