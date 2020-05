जुगारावरून सावेडीत एकाचा खून

नगर : सावेडी उपनगरातील तागडवस्ती येथे आज सायंकाळी जुगार खेळण्यावरून एकाचा खून झाला. या प्रकरणी तोफखाना पोलिसांनी चौघांना ताब्यात घेतले आहे. नंदकिशोर गणपत मंचरे (वय 52, रा. तागडवस्ती, नगर) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. सचिन नानासाहेब भोजने, विठ्ठल भराटे, दत्तात्रेय साळवे, अविनाश तागड अशी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्यांची नावे आहेत. हेही वाचा - पोलिसांची कलेक्शनवरून रट्टारट्टी पोलिसांनी सांगितले, की तागडवस्ती येथे जुगार खेळण्यावरून सचिन भोजने याने नंदकिशोर मंचरे याला ढकलून दिले. जोरात खाली पडल्याने मार लागून त्याचा मृत्यू झाला. या बाबत माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन वरील चौघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. याबाबत रात्री उशिरापर्यंत चौकशी सुरू होती. अहमदनगर

Web Title: Murder of one in Sawedi over gambling