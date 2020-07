ब्रेकिंग ः दुचाकीला आला आडवा... दोन भावांनी कायमचाच केला आडवा

श्रीगोंदे : किरकोळ भांडण कोणत्या थराला घेऊन जाऊन सांगता येत नाही. थुंकल्यामुळे खून, कट मारल्यानेमुळे हाफ मर्डर अशा घटना सातत्याने घडत असतात. अशाच प्रकाररची घटना तालुक्यातील घोगरगावात घडली. बियाणे खरेदी करण्यासाठी गावात गेलेले शेतकरी सुनील माणिक तरटे (वय 46) यांचा दोन भावांनी चौकातच खून केल्याची घटना घडली. घोगरगाव येथे आज सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी श्रीगोंदे पोलिसांनी रोहित रमेश तरटे (वय 27) व शुभम रमेश तरटे (वय 25) या दोघा भावांच्या विरुध्द खूनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी पसार आहेत. या बाबत पोलिस निरीक्षक दौलत जाधव म्हणाले, आज सकाळी बियाणे खरेदी करण्यासाठी मयत सुनील तरटे हे घोगरगाव येथे आले होते. हेही वाचा - कुत्री-माकडीणीची दोस्तीच न्यारी ते चौकातील रस्त्यातून जात असताना आरोपी रोहित व शुभम तरटे हे दोन मोटारसायकलींवरुन तेथून चालले होते. त्यावेळी मयत तरटे त्यांच्या दुचाकींना आडवे गेले. त्यावेळी दोघा आरोपींनी मयताला उद्देशून शिवी दिली. त्यावर मयताने त्यांना उत्तर दिले. या तिघांचा यात वाद झाला व नंतर भांडण सुरु झाले. त्याचवेळी आरोपींनी मयत सुनील तरटे यांच्या गुप्तांगावर लाथ मारल्याने ते खाली कोसळले. परत उठू लागले असता आरोपींनी त्यांच्या छातीवर लाथा मारल्याने ते जोरात रस्त्यावर कोसळले. डोक्याला गंभीर जखम झाली. आणि त्यातच ते जागीच मरण पावले. या प्रकरणी सुनील तरटे यांच्या खून प्रकरणी रोहित व शुभम तरटे यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल केला अाहे. आरोपींचा तपास सुरु आहे. अहमदनगर

Web Title: Murder of one in Shrigonda taluka