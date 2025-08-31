अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'नगरमधील महाविद्यालयात तरुणावर खुनी हल्ला'; गळ्यावर आणि मानेच्या मणक्याला गंभीर दुखापत

Ahmednagar College Violence: आमच्याकडे वाकड्या नजरेने का पाहतो? असे म्हणत त्यास लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली, तसेच एकाने त्याला खाली पाडून त्याच्या छातीवर बसत त्याचा गळा आवळला. एकाने हातातील धातूच्या कड्याने गळ्यावर व मानेवर जबर मारहाण केली.
अहिल्यानगर: शहरातील एका नामांकित महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या १९ वर्षीय तरुणावर त्याच्याच वर्गातील तरुणांच्या टोळक्याने खुनी हल्ला केला. महाविद्यालयाच्या आवारात शुक्रवारी (ता.२९) दुपारी एक वाजण्याच्या दरम्यान ही घटना घडली.

