Ahilyanagar Crime: 'नगरमधील महाविद्यालयात तरुणावर खुनी हल्ला'; गळ्यावर आणि मानेच्या मणक्याला गंभीर दुखापत

अहिल्यानगर: शहरातील एका नामांकित महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या १९ वर्षीय तरुणावर त्याच्याच वर्गातील तरुणांच्या टोळक्याने खुनी हल्ला केला. महाविद्यालयाच्या आवारात शुक्रवारी (ता.२९) दुपारी एक वाजण्याच्या दरम्यान ही घटना घडली..युवराज अशोक खाडे (रा. शास्त्रीनगर, केडगाव) महाविद्यालयात एसवायबीएचे शिक्षण घेत आहे. तो २९ ऑगस्ट रोजी दुपारी महाविद्यालयाच्या आवारातून चाललेला असताना त्यास त्याच्याच वर्गातील एका तरुणाने व त्याच्या साथीदारांनी अडविले, आमच्याकडे वाकड्या नजरेने का पाहतो? असे म्हणत त्यास लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली, तसेच एकाने त्याला खाली पाडून त्याच्या छातीवर बसत त्याचा गळा आवळला. एकाने हातातील धातूच्या कड्याने गळ्यावर व मानेवर जबर मारहाण केली. त्यामुळे त्याच्या गळ्याला आणि मानेच्या मणक्याला गंभीर दुखापत झाली..या मारहाणीनंतर सर्व तरुण तेथून पसार झाले. काही तरुणांनी जखमी युवराज यास खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करत त्याच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला. त्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी रुग्णालयात धाव घेतली. काही वेळाने त्याच्या वडिलांनी आणि भावाने महाविद्यालयात जाऊन इतर विद्यार्थ्यांकडून माहिती घेतल्यावर त्यांना सिद्धार्थनगरमध्ये राहणारा आणि युवराज याच्याच वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याचे नाव समजले.