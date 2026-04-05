Balasaheb Thorat: राहुरीत काँग्रेसचाच उमेदवार देणार: बाळासाहेब थोरात; पोटनिवडणूक महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढविण्यात येणार!

अहिल्यानगर: राहुरी-अहिल्यानगर विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढविण्यात येणार आहे. येथे काँग्रेसकडूनच उमेदवार दिला जाईल, अशी स्पष्टोक्ती माजी महसूलमंत्री व काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात केली. अहिल्यानगर येथे पत्रकारांशी बोलताना थोरात म्हणाले, की राहुरी- अहिल्यानगर येथे उमेदवार देऊन तो जिंकून येण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. माजी मंत्री व राहुरीचे माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांचे येथून निवडणूक लढवण्यासंदर्भात काय सुरू आहे, याची मला कल्पना नाही. ते माझ्या संपर्कात नाहीत. त्यामुळे योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ. मात्र ही निवडणूक जिंकणे, हे आमचे ध्येय आहे..दरम्यान, अहिल्यानगर येथे शिवसेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते रावसाहेब खेवरे व थोरात यांची बैठक झाली. या बैठकीत काय चर्चा झाली, हे मात्र समजू शकले नाही. थोरात यांनीही शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) व काँग्रेस यांच्यातील आघाडीसंदर्भात मतप्रदर्शन करण्याचे टाळले..'संगमनेरची निवडणूक गांभीर्याने घायची होती'येथील पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेस उमेदवार देणार असल्याच्या वृत्ताच्या अनुषंगाने जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी थोरात यांच्यावर टीका केली. येथे भाजपचा उमेदवार निश्चित निवडून येणार आहे. थोरात यांनी यापेक्षा संगमनेरची निवडणूक गांभीर्याने घ्यायला हवी होती, अशा शब्दांत विखे पाटील यांनी टीका केली.