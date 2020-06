नगर : "केंद्र सरकारच्या "स्वच्छ भारत' अभियानात काही वर्षांपूर्वी नगरचा क्रमांक खालून शेवटी लागत होता. मात्र, सर्व नगरकरांच्या योगदानामुळे या "स्वच्छ भारत' अभियानात कचराकुंडीमुक्‍त शहर म्हणून नगर देशात गणले गेले. नगरला "थ्री स्टार' मिळवून देण्याचे श्रेय नगरकरांचे आहे,'' असे प्रतिपादन आमदार संग्राम जगताप यांनी केले. महापालिकेच्या सेवेत आज नवीन 65 कचरागाड्या दाखल झाल्या. आमदार संग्राम जगताप यांनी त्यांची पाहणी केली. त्या वेळी ते बोलत होते.

महापौर बाबासाहेब वाकळे, विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर, नगरसेवक डॉ. सागर बोरुडे, माजी नगरसेवक निखिल वारे, बाळासाहेब पवार, आरिफ शेख, विजय गव्हाळे, उपायुक्‍त दिनेश सिनारे आदी उपस्थित होते. संग्राम जगताप म्हणाले, "या योगदानामध्ये महापालिका पदाधिकारी, नगरसेवक, प्रशासन, नागरिक, महापालिका कर्मचारी व नगरकरांनी एकजुटीने काम केल्यामुळे आज आपल्या नगर शहराला "थ्री स्टार' मानांकन मिळाले. नगरचे नाव देशात अव्वल ठरले,'' असे जगताप म्हणाले. महापौर वाकळे म्हणाले, "जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनीही चांगले काम केले. पूर्वी नगर शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचत असल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. कचऱ्याचा ठेका दिल्यावर शहरातील सर्व कचरा उचलला गेला. शहर कचराकुंडीमुक्‍त झाले. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी मी कटिबद्ध आहे.''

