नागवडे कारखान्याची उताऱ्यामध्ये आघाडी

अहमदनगर : जिल्ह्यातील सहकारी 13 व खासगी आठ साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू आहे. आजअखेर सर्व कारखान्यांकडून 69 लाख 35 हजार 713 टन उसाचे गाळप झाले असून, त्यात अंबालिका कारखान्याने आघाडी घेतली आहे. साखर उताऱ्यात नागवडे कारखान्याची आघाडी कायम आहे. अहमदनगरच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा जिल्ह्यात सहकारी व खासगी असे एकूण 23 कारखाने आहेत. त्यातील साईकृपा-दोन व तनपुरे सहकारी साखर कारखाना बंद आहे. जिल्ह्यातील सहकारी 13 कारखान्यांनी 45 लाख 76 हजार 903, तर खासगी आठ कारखान्यांनी 23 लाख 58 हजार 810 टन, असे एकूण 69 लाख 35 हजार 713 टन उसाचे गाळप केले आहे. आजअखेर एकूण 61 लाख 81 हजार 670 क्विंटल साखर तयार झाली आहे. त्यात अंबालिका कारखान्याने आठ लाख 28 हजार 335 टन गाळप केले आहे. सात लाख 81 हजार 200 क्‍विंटल साखर तयार करून जिल्ह्यात आघाडी कायम ठेवली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अंबालिका कारखान्याने ऊसगाळपात आघाडी घेतली असली, तरी साखर उताऱ्यात नागवडे कारखाना आघाडीवर आहे. नागवडे कारखान्याचा साखर उतारा 10.36 आहे.

Web Title: Nagwade factory has maintained its lead in sugar extraction