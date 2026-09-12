अहिल्यानगर

National Unity Day : गुजरातमध्ये पार पडणार राष्ट्रीय एकता दिन ; संजीवनीचे बॅण्ड पथक देणार पंतप्रधान मोदींना सलामी

स्टॅच्यू ऑफ युनिटीसमोर राष्ट्रीय एकता दिन; संजीवनी सैनिकी स्कूलच्या बॅण्ड पथकाला पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत सलामीचा मान
National Unity Day

National Unity Day

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोपरगाव : गुजरात येथे उभारण्यात आलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याला (स्टॅच्यू आॅफ युनिटी) साक्षी ठेवून यंदाचा राष्ट्रीय एकता दिन सोहळा संपन्न होईल. येत्या ३१ आॅक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर देशभरातील निवडक पथके बॅण्ड वादन करतील. त्यात संजीवनी सैनिकी स्कूलच्या बॅण्ड पथकाला संधी मिळाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या शाळेला पत्र पाठवून ही माहिती दिली. हा संजीवनी सैनिक स्कूलचा नव्हे, तर महाराष्ट्राचा देखील बहुमान असल्याची प्रतिक्रिया संस्थेचे संचालक व या पथकाचे मार्गदर्शक सुमित कोल्हे यांनी व्यक्त केली.

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