National Unity Day : गुजरातमध्ये पार पडणार राष्ट्रीय एकता दिन ; संजीवनीचे बॅण्ड पथक देणार पंतप्रधान मोदींना सलामी

कोपरगाव : गुजरात येथे उभारण्यात आलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याला (स्टॅच्यू आॅफ युनिटी) साक्षी ठेवून यंदाचा राष्ट्रीय एकता दिन सोहळा संपन्न होईल. येत्या ३१ आॅक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर देशभरातील निवडक पथके बॅण्ड वादन करतील. त्यात संजीवनी सैनिकी स्कूलच्या बॅण्ड पथकाला संधी मिळाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या शाळेला पत्र पाठवून ही माहिती दिली. हा संजीवनी सैनिक स्कूलचा नव्हे, तर महाराष्ट्राचा देखील बहुमान असल्याची प्रतिक्रिया संस्थेचे संचालक व या पथकाचे मार्गदर्शक सुमित कोल्हे यांनी व्यक्त केली. .ते म्हणाले, या भव्य राष्ट्रीय एकता दिवस सोहळ्यात एकता परेड आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात संजीवनीच्या पथकाला ‘स्कूल बँड डिस्प्ले’ अंतर्गत सहभागी होण्याचा बहुमान प्राप्त झाला. कोपरगावच्या ग्रामीण भूमीतून घडलेले हे विद्यार्थी आता थेट राष्ट्रीय मंचावर आपली कला सादर करतील. विविध राज्यांचे पोलिस दल, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल, राष्ट्रीय छात्र सेना, तसेच देशभरातील पुरस्कारप्राप्त शालेय मार्चिंग व बँड पथके या कार्यक्रमात सहभागी होतील. संस्थेचे संगीत शिक्षक महेश गुरव, विजय भास्कर व शुभम जाधव हे संजीवनीच्या बॅण्ड पथकासोबत जाणार आहेत. सरावासाठी हे पथक येत्या २१ आॅक्टोबर रोजी तिकडे रवाना होईल..संजीवनी सैनिकी स्कूलच्या बॅण्ड पथकाने यापूर्वी राष्ट्रीय ब्रास बँड स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळविला. गुणवत्ता, शिस्त आणि कौशल्य लक्षात घेऊन या पथकाला पुन्हा एकदा राष्ट्रीय व्यासपीठावर कला सादर करण्याची संधी मिळाली. या निमित्ताने संजीवनी सैनिकी स्कूलचे नाव पुन्हा राष्ट्रीय पातळीवर झळकले.-नितीन कोल्हे,अध्यक्ष, संजीवनी शैक्षणीक संकुल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.