शेतशिवारात उडताहेत तुषार सिंचनाचे फवारे; नेवाशात दोन वर्षात साडेचार हजार लाभार्थी

नेवासे (अहमदनगर) : पारंपरिक शेतीला फाटा देत तालुक्यातील शेतक-्यांनी आधुनिकतेची कास धरली आहे. त्यात अनेक शेतकऱ्यांनी तुषार व ठिबक सिंचनाद्वारे पिकांना पाणी देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पाण्याची बचत होऊन उत्पादन वाढीस मदत होताना दिसत आहे. तालुक्यात २०१८- २० या दोनवर्षात ४ हजार ४२८ शेतकऱ्यांनी तुषार व ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ घेतला घेतला आहे. अहमदनगरच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा नेवासे तालुक्यात तुषार व ठिबक योजनेचा २०१८-१९ मध्ये १ हजार २०३ लाभार्थी असून यातून ८२० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले तर २०१९-२० मध्ये याच योजनेचे ३ हजार २२४ लाभार्थी असून यातून एकूण २ हजार २२० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येत आहे. तालुक्यासह सर्वत्रच यंदा चांगला पाऊस झाल्याने जलस्त्रोतांची पाणी पातळी वाढली आहे. त्यामुळे बागायती क्षेत्रात वाढ झाली आहे. अनेक शेतक-्यांनी ऊस, भाजीपाला लागवडीबरोबरच इतर बागायती क्षेत्रात वाढ केली आहे. सध्या गहू, हरभरा, रबी ज्वारीसह ऊस आदी पिकांसह फळबागा जोमात आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतकरी तुषार, ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर करत आहेत. विहिरी, बोअर, तलाव, धरणात मुबलक पाणी असल्याने व पाणीवरच असल्याने तुषार संचाला चांगला दाब मिळत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतशिवारात तुषारचे 'फवारे उडताना दिसत आहेत. तुषार सिंचन पद्धतीत पाण्याचा अपव्यय न होता पाण्याची बचत होते. शेत समपातळीत नसेल तरी पूर्ण पिकालापाणी देणे सुलभ होते. शिवाय पिकावरील मावा व इतर रोग या तुषारच्या फवाऱ्याने कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळे नेवासे तालुक्यातील अनेक शेतकरी गहू, हरभरा व रबी ज्वारीला तुषारने पाणी देत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.



नेवासे सूक्ष्म सिंचन दृष्टीक्षेपात * वर्ष लाभार्थी ओलित क्षेत्र

* २०१८-१९ १२०३ ८२० हेक्टर

* २०१९-२० ३२२४ २२२० हेक्टर. शेतकऱ्यांना तुषार व ठिबकचा वापर करणे नेहमीच हितावह आहे. तुषारमुळे ४०-४५ टक्के तर ठिबकमुळे ६०-६५ टक्के पाण्याची बचत होण्याबरोबरच पिकाला जेवढे पाणी आवश्यक आहे, तेवढेच आपण देऊ शकतो. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ठिबक, तुषार सिंचनाचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.

-दत्तात्रेय डमाळे, तालुका कृषी अधिकारी, नेवासे



