सावेडीवरच भाजपचे प्रेम, स्थायी समितीत महापौरांच्या वार्डाला झुकते माप

नगर ः महापालिकेच्या स्थायी समितीत आज आठ सदस्यांची निवड करण्यात आली. त्यातील दोघे नुकतेच स्थायी समितीतून निवृत्त झाले होते. मात्र, पक्षाने त्यांना पुन्हा एकदा संधी दिली आहे. त्यात अविनाश घुले व स्थायी समितीचे माजी सभापती मुदस्सर शेख यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, भाजपने "स्थायी'त पाठविलेले दोन्ही सदस्य महापौरांच्याच प्रभागातील आहेत. महापालिकेच्या स्थायी समितीतील 8 सदस्य 1 फेब्रुवारीला निवृत्त झाले. त्या जागी नवीन सदस्य निवडीसाठी महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी आज महासभा बोलावली होती. हेही वाचा - दुधाच्या भावात उसळी, आठ रूपयांनी दर वाढले सभेच्या सुरवातीलाच भाजपच्या गटनेत्या उपमहापौर मालन ढोणे यांनी दोन, राष्ट्रवादीचे गटनेते तथा विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर यांनी दोन, शिवसेनेच्या गटनेत्या रोहिणी शेंडगे यांनी तीन, तर बसपचे गटनेते मुदस्सर शेख यांनी स्वतःचेच नाव सुचविले. मागील वेळी चिठ्ठीत नाव निघाल्याने घुले यांना निवृत्त व्हावे लागले होते. तर शेख हे 1 फेब्रुवारीलाच "स्थायी'तून निवृत्त झाले होते. या दोघांनाही पुन्हा संधी मिळाली. भाजपचे सावेडीवर प्रेम

भाजपकडून वंदना ताठे व रवींद्र बारस्कर हे दोन्ही नगरसेवक स्थायी समितीत गेले. विशेष म्हणजे, हे दोन्ही सदस्य महापौर वाकळे यांच्या प्रभाग सहामधूनच निवडून आले आहेत. त्यावरून भाजपचे सावेडीवरील प्रेम पुन्हा अधोरेखित झाले. भाजपने महापौरपद, महापालिका सभागृहनेता, शहर जिल्हाध्यक्ष व आता स्थायी समितीतील नवीन दोन सदस्यही सावेडीतूनच दिले आहेत.



शिवसेनेकडून नव्या चेहऱ्यांना संधी

शिवसेनेने "स्थायी'त नवीन नगरसेवकांना प्रतिनिधीत्त्व देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सचिन शिंदे, प्रशांत गायकवाड व रिटा भाकरे असे शहरातील तीन वेगवेगळ्या ठिकाणच्या सदस्यांना शिवसेनेने संधी दिली. घुले घेणार का "स्थायी'चा ताबा

स्थायी समितीच्या सभापतिपदासाठी राष्ट्रवादीकडून कुमार वाकळे यांचे नाव चर्चेत होते. मात्र, ऐनवेळी आमदार संग्राम जगताप यांनी वाकळे यांची समजूत काढत समद खान यांना संधी दिली होती. आता वाकळे "स्थायी'त नसल्याने राष्ट्रवादीकडून सभापतिपदासाठी अविनाश घुले यांचे नाव पुढे येण्याची चर्चा आहे. "स्थायी'चे नवीन सदस्य

शिवसेना - सचिन शिंदे, प्रशांत गायकवाड, रिटा भाकरे

भाजप - वंदना ताठे, रवींद्र बारस्कर

राष्ट्रवादी - अविनाश घुले, समद खान

बसप - मुदस्सर शेख

संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: New member elected in the standing committee of Ahmednagar Municipal Corporation