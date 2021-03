शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ः डबल उत्पादन देणारे सोयाबीन वाण आले

राहुरी विद्यापीठ : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत कृषी संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज, जि. सांगली येथे विकसित केलेले केडीएस-992 हे सोयाबीन पिकाचे वाण राष्ट्रीय पातळीवर प्रसारित करण्यात आले आहे. दक्षिण भारतातील महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या पाच राज्यांत या वाणाच्या लागवडीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. केंद्रीय सोयाबीन वाण ओळख व प्रसार समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये सोयाबीनचा केडीएस-992 हा सर्वाधिक उत्पादन देणारा वाण ठरला. सोयाबीन पैदासकार डॉ. मिलिंद देशमुख यांनी हा वाण विकसित केला आहे. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे उपमहासंचालक डॉ. टी. आर. शर्मा तर सोयाबीन अनुसंधान संस्था, इंदोरच्या संचालक डॉ. नीता खांडेकर, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे सहाय्यक संचालक डॉ. संजीव गुप्ता यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या वाणाची निवड करण्यात आली. विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. प्रशांतकुमार पाटील, संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख आणि अधिष्ठाता डॉ. अशोक फरांदे यांनी केंद्राचे प्रभारी अधिकारी डॉ. दिलीप कटमाळे, सोयाबीन पैदासकार डॉ. मिलिंद देशमुख आणि त्यांच्या सर्व टीमचे अभिनंदन केले आहे.

पारंपारिक वाणापेक्षा उत्पादकता दहा टक्‍क्‍यांनी अधिक असल्यास तो वाण प्रसारणासाठी पात्र ठरतो. पारंपरिक सोयाबीन वाण हे एकरी 5 ते 8 क्विंटल उत्पादन देतात, या वाणाची सरासरी उत्पादकता सहा क्विंटलने अधिक आहे. हा वाण शेतकऱ्यांना एकरी 8 ते 9 क्विंटल उत्पादन देऊ शकतो. या शिवाय हा वाण दक्षिण भारतात पाने खाणाऱ्या अळीसाठी काही प्रमाणात सहनशील असून तांबेरा रोगास कसबे डिग्रज येथे मध्यम प्रतिकारक्षम ठरला आहे. याचे दाणे मोठ्या आकाराचे असून 100 ते 105 दिवसात हा वाण पक्व होतो. - डॉ. मिलिंद देशमुख, सोयाबीन वाण पैदासकार

Web Title: New varieties of soybeans of the Agricultural University yielding double