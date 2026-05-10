Akshada Pawase Success Story: पेपर विक्रेत्याच्या मुलीची भरारी! अक्षदा दहावीत ९४.४० टक्के गुण मिळवून प्रथम, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात..

संगमनेर: जिद्द, मेहनत आणि परिस्थितीवर मात करण्याची ताकद असेल, तर यश नक्कीच मिळते, याचे प्रेरणादायी उदाहरण संगमनेर तालुक्यातील हिवरगाव पावसा येथील देवड विद्यालयाच्या विद्यार्थिनी अक्षदा विकास पावसे हिने दाखवून दिले आहे. .आर्थिक परिस्थिती सामान्य असतानाही आणि वडील सकाळ वृत्तपत्राचे विक्रेते म्हणून कष्ट करत असताना अक्षदाने दहावीच्या परीक्षेत ९४.४० टक्के गुण मिळवत विद्यालयात प्रथम क्रमांक पटकावला. देवड विद्यालयाचा यंदाचा दहावीचा निकाल तब्बल ९७.८२ टक्के लागला. अक्षदा विकास पावसे हिने प्रथम क्रमांक मिळवत शाळेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला. .विद्यालयातील गौरी नारायण पावसे हिने ८९.८० टक्के गुण मिळवत द्वितीय क्रमांक मिळविला. तन्मय अनिल पावसे याने ८९.२० टक्के गुणांसह तृतीय क्रमांक पटकावला. श्रावणी गणपत सोनवणे हिने ८८.६० टक्के गुण मिळवत चतुर्थ क्रमांक मिळविला, तर नैतिक मोहन पावसे याने ८७ टक्के गुणांसह पंचम क्रमांक मिळविला..प्रतिकूल परिस्थितीवर मातअक्षदाचे वडील विकास किसन पावसे रोज सकाळी वृत्तपत्र विक्रीचे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. मुलीने मिळविलेल्या या यशामुळे त्यांच्या कष्टाचे चीज झाले असून, गावकऱ्यांकडूनही पावसे कुटुंबाचे कौतुक केले जात आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत मिळविलेले हे यश अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.